Lagarde: de decir que la prima de riesgo no va con ella a remangarse para que no se desboque

"No estamos aquí para reducir las primas de riesgo, hay otras herramientas y otros actores para ello". Esto dijo Christine Lagarde, presidenta del BCE, hace 8 días, cuando puso en marcha una inyección de liquidez de 120.000 millones de euros. ¿Y qué pasó? Que las primas de riesgo crecieron y las bolsas cayeron.

El primer movimiento de Lagarde, su primer batallón, caía antes de llegar al frente.

El error de Lagarde costó millones de euros en toda Europa. Hay quien lo atribuye a un desliz, hay quien piensa que es lo que de verdad cree, pero que qué necesidad había de verbalizarlo.

Lagarde: We are not here to close spreads, there are other tools and other actors to deal with these issues