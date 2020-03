El fondo buitre Lazora da una moratoria al pago del alquiler para afectados por coronavirus

Lazora, una de las mayores empresas de pisos en renta, con unas 7.000 viviendas en todo el país, ha establecido una moratoria al pago del alquiler para aquellas familias cuya situación económica se vea afectada por la crisis del coronavirus, informa Europa Press.

Una de las filiales de este fondo, Azora, adquirió 3.000 viviendas de protección oficial a la Comunidad de Madrid en 2013, y subió los alquileres a los inquilinos cuando terminó el periodo de protección, lo que ha provocado distintas protestas y movilizaciones en los últimos años. En Barcelona ha protagonizado pulsos con cientos de inquilinos que se han organizado para reclamar evitar subidas excesivas de alquiler.

La firma toma esta iniciativa, a pesar de no formar parte de las medidas del plan de choque aprobado por el Gobierno, por la que dará al inquilino que tenga dificultades la posibilidad aplazar las rentas mensuales. El Gobierno sí ha concedido una moratoria por el pago de hipoteca, pero no ha querido extenderlo a alquileres porque, "en el otro lado no hay un banco, hay un ciudadano", ha dicho este mismo jueves la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Esta medida ha sido defendida por ministros de Unidas Podemos.

Lazora permitirá aplazar el abono del alquiler durante el periodo en el que se alargue el estado de alarma. El inquilino podrá después pagar estas rentas pendientes de forma fraccionada durante un año.

Para determinar los inquilinos que podrán acogerse a la medida, Lazora utilizará los parámetros y criterios económicos que el plan de choque del Ejecutivo ha fijado para las moratorias al pago de la hipoteca.

En un comunicado, la compañía indicó que cuenta con un equipo de asistencia y mediación social que analizará de "forma individualizada" la situación de cada inquilino para ofrecer así las "mejores alternativas para cada circunstancia".

La compañía de pisos en renta asegura que ha habilitado un canal especial de comunicación a disposición de todos sus inquilinos de sus 7.000 pisos, a los que ya ha informado de la medida a través de una carta. De estos pisos, alrededor de la mitad son de protección oficial.

Medidas de limpieza y desinfección

En la misiva, también detalla de las "medidas extraordinarias" que ha adoptado en materia de seguridad sanitaria en todos los edificios que gestiona.

En este sentido, detalló que, desde que tuvo primeras noticias sobre el virus, Lazora contactó con las empresas de limpieza con las que trabaja para "reforzar los protocolos de limpieza y desinfección en los edificios" y fijó un "estricto protocolo" de medidas de sanidad para todo el personal de limpieza.

Asimismo, y en línea con las recomendaciones sanitarias, cerró todas las zonas comunes como pistas de pádel, piscinas, gimnasios, salas de reuniones u otros espacios polivalentes, en aquellos edificios en los que existen.

Además, está abordando en todas las zonas comunes de los edificios un proceso de desinfección sanitaria especial conocido como "nebulización". Según la empresa, este proceso, actualmente en marcha con la previsión de que concluya la próxima semana neutraliza virus, bacterias y hongos en lugares de difícil acceso, y posibilita que los distintos principios activos utilizados permanezcan más tiempo suspendidos en el aire y al depositarse cubran una mayor superficie, aumentando así su eficacia.

En un comunicado, Lazora asegura que las medidas tomadas se enmarcan en su política de negocio y de responsabilidad social que mantiene desde su constitución hace 17 años para proveer vivienda en alquiler a largo plazo.