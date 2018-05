El PNV asegura que "paradójicamente" su apoyo a los Presupuestos beneficia a la retirada del 155

"Estamos firmemente convencidos de que apoyar los Presupuestos, paradójicamente, beneficia para la retirada del 155". Este es el argumento que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha utilizado para justificar que los nacionalistas vascos vayan a votar a favor de las cuentas del Gobierno pese a haber repetido sin cesar en los últimos meses que este escenario no se daría en ningún caso si se mantenía la intervención en Catalunya.

Esteban ha afirmado que podría dar "detalles y hasta nombres", pero que no le corresponde hacerlo, para demostrar "con conocimiento de causa" que "es cuestión de poco tiempo", de "muy pocos días", la constitución de un gobierno catalán y la consiguiente retirada de la intervención del gobierno central. Más adelante, a preguntas de los periodistas de mayores detalles, ha recalcado que tampoco puede dar "garantías" de que ese escenario se producirá.

"No me arrepiento de haber dado cobertura a Catalunya todos estos meses. Hemos actuado de buena fe, generosamente, queriendo ayudar. Pero que tampoco piense nadie que nos chupamos el dedo, y no conocemos todas las circunstancias", ha comentado.

Esteban ha insistido en que en su partido "no tomamos decisiones a golpe de timón ni a tontas ni a locas" y ha confiado en que "la ciudadanía vasca va a entender perfectamente" su decisión.

A juicio del jetzale con su apoyo a los Presupuestos, que garantiza su aprobación, se evita "un abismo" y un "más que probable adelanto electoral" que iría "en beneficio" del líder de ciudadanos, Albert Rivera, que precisamente es otro de los grupos que da sus votos al PP en este trámite parlamentario.