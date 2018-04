Sony logra un beneficio récord en 2017 gracias a su sector de semiconductores

La multinacional japonesa Sony anunció hoy que registró un beneficio neto récord de 490.800 millones de yenes (3.700 millones de euros) en el ejercicio de 2017, concluido en marzo de 2018, gracias al buen rendimiento de sus negocios de semiconductores, juegos y música.

La cifra es casi siete veces superior a la de un año antes y más del doble que la de sus mayores beneficios hasta ahora, que consiguió hace una década, cuando su neto se situó en 222.068 millones de yenes (unos 1.680 millones de euros).

Sony también registró en el ejercicio fiscal japonés de 2017 (que abarcó del 1 de abril de dicho año hasta el 31 de marzo de 2018) un beneficio operativo nunca antes visto de 734.900 millones de yenes (5.555 millones de euros), lo que supone un 154,5 % interanual más.

Su facturación por ventas aumentó un 12,4 % con respecto al año anterior hasta los 8,5 billones de yenes (64.590 millones de euros).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del conglomerado nipón ascendió a 699.000 millones de yenes (unos 5.280 millones de euros), un 177,8 % más que en el ejercicio fiscal de 2016.

Sony atribuyó estos buenos resultados al incremento de ventas y beneficios en todos sus segmentos, salvo el de telefonía móvil.

Especialmente significativa fue la contribución a esta mejora del segmento de semiconductores, donde la venta de una filial de Sony de fabricación de cámaras -que le reportó 28.300 millones de yenes (214 millones de euros)-, tuvo un impacto positivo en sus cuentas,explicó el conglomerado en su informe financiero.

Sony también destacó los significativos incrementos en las ramas de videojuegos, donde las ventas crecieron un 18 % sobre todo por la comercialización de juegos para la consola PlayStation 4; música (24 %) y sistemas de entretenimiento y de sonido para el hogar (18 %).

La compañía japonesa aseguró que las ventas de software para su consola insignia se incrementaron en 2017 tanto en formato físico como en digital, y también destacó el aumento del número de suscriptores de su servicio de pago PlayStatition Plus.

Sin embargo, Sony prevé que en el actual ejercicio las ventas de este sector se mantengan "esencialmente planas" por un esperado descenso en la comercialización de hardware.

Las ventas del segmento de música de la multinacional japonesa experimentaron un aumento del 24 % interanual y las de películas crecieron un 12 %, éstas últimas gracias sobre todo al desempeño en pantalla de los títulos "Siper-Man: Homecoming" y "Jumanji: Welcome to the Jungle", destacó en el informe.

Pese a estos resultados favorables, Sony emitió unas previsiones pesimistas para el ejercicio de 2018 (que finalizará en marzo de 2019), debido a que no contará con el efecto positivo registrado este ejercicio por la reforma fiscal de Estados Unidos, que recortó del 35 % al 21 % las tasas del impuesto a las empresas.

Sony estima embolsarse un beneficio neto de 480.000 millones de yenes (3.630 millones de euros), un 2,2 % interanual menos.

El gigante japonés prevé además que su ganancia operativa se reduzca en 2018 un 8,8 % hasta los 670.000 millones de yenes (5.069 millones de euros) ante la expectativa de una caída en su segmento de semiconductores.

La facturación por ventas de Sony se contraería por su parte un 2,9 % hasta los 8,3 billones de yenes (62.820 millones de euros) afectada por el impacto de los tipos de cambio y el mal desempeño de las ventas de su sector de telefonía móvil.

Sony se guarda, no obstante, un as en la manga y anunció que la salida a Bolsa en Nueva York de la popular plataforma digital de música Spotify, de la que posee un 5 %, a principios de este mes, le reportará aproximadamente un ganancia de 100.000 millones de yenes (757 millones de euros).