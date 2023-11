Estos son los 13 directivos que controlarán los fondos públicos de pensiones y cobrarán más de 40.000 euros

El Ministerio de Seguridad Social sigue dando pasos en el desarrollo de los planes de pensiones de promoción pública. Para ello, ha anunciado este martes el nombramiento de los 13 miembros que componen la Comisión de Control Especial que supervisará su implementación para cubrir los planes de empleo de empresas, trabajadores públicos y autónomos. A tenor de lo ya publicado por el propio Ministerio, los sueldos superarán los 40.500 euros.

El órgano de control está compuesto por 13 personas. Cuatro a propuesta de los sindicatos, otros cuatro por parte de la patronal y cinco elegidos por el propio Ministerio. Ellos controlarán el desarrollo de uno de los apartados más importantes de la estrategia del Gobierno para desarrollar los planes de pensiones de empleo, aquellos vinculados a un puesto de trabajo, con el fin de incentivar el ahorro añadido a la pensión pública.

Los cinco miembros elegidos por el Ministerio incluyen a antiguos directivos del sector o del supervisor del mercado de planes de pensiones. Rocío Eguiraun Montes, ex consejera delegada y expresidenta de Bankia Pensiones y Bankia Fondos; Lorenzo Esteban Jódar, ex subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; Francisco Javier Garayoa Arruti, exdirector general de Spainsif; Xavier Ibars, ex subdirector financiero de Nestlè España y Virginia Oregui Navarrete, exgenerente de Geroa Pentsioak EPSV son los elegidos por el Gobierno.

Por su parte, los sindicatos han seleccionado a Luis Pérez Capitán, inspector de trabajo y seguridad social, director del Servicio de Estudios de UGT; Cristina Antoñanzas Peñalva, vicesecretaria general de UGT e integrante del Comité de Negociación Colectiva Europeo en representación de Comité Europeo de Mujeres; Víctor Raúl Olmos Mata, parte del equipo de Planes y Fondos de Pensiones de la Confederación Sindical de CCOO desde el año 2000 y actualmente en el equipo de Acción Sindical de la organización; y Paloma Fernández Álvarez, responsable del Área de Planes y Fondos de Pensiones de CCOO en Cataluña.

Los elegidos por la patronal son José Alberto González-Ruiz Martínez, secretario general de CEOE y ex CEO de la Sociedad Estatal de Transición al Euro; Luis Aribayos Mínguez, secretario general de CEPYME y miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación; Rosa Santos Fernández, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE y ex secretaria general de la Confederación de empresarios de Aragón y María del Carmen Alsina Arízaga, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de CEOE y ex concejala de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Gijón.

El BOE publicó a comienzos de mes el plan de remuneración de estos trece miembros del comité. Son 3.375 euros brutos al mes para todos y cada uno de ellos. A ello se suman pagos adicionales por cada reunión extra a la que acudan que se situarán entre 1.390 y 1.668 euros, en función del tamaño que tenga el volumen total del patrimonio gestionado por estos fondos de pensiones de empleo. El salario será más alto en el caso de que se desempeñen los cargos de presidente (que corresponde al Ministerio), vicepresidentes (sindicatos y patronal) y el secretario. Estos cobrarán, respectivamente, 88.750 euros, 81.650 euros y 85.200 para el secretario.

Eso sí, la normativa de remuneraciones de esta comisión marca que únicamente pasarán a cobrar estas cantidades cuando el patrimonio conjunto de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos haya alcanzado, al menos, 1.000 millones de euros. Esta comisión se constituye la próxima semana.