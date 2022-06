12 valores recomendados para invertir en bolsa

A pesar de las dificultades de la economía mundial y de los problemas políticos, el actual momento de cambio presenta muchas oportunidades para la inversión en el mercado de valores. Así lo considera Timur Turlov, fundador y CEO de Freedom Finance, líder en servicios financieros online con más de 500 millones de euros bajo gestión y una capitalización bursátil de más de 2.200 millones de euros, y por esta razón ha diseñado una cartera de 12 valores recomendados para invertir.

A su juicio, “hay muchas compañías ahora cuya adquisición es muy atractiva. Muchas de ellas cotizan muy por debajo de su cotización del año pasado, y podrían presentar buenas oportunidades”. Sin embargo, se debe estar seguro de la inversión que se va a hacer y hacer bien los deberes antes de comenzar a operar: “si se analiza la situación con cuidado y no se esperan resultados rápidos, estoy seguro de que encontrarán muchas oportunidades en la bolsa”, opina Turlov.

Evolución tecnológica

Actualmente, la economía mundial se enfrenta a unos retos que desafían el orden establecido por la globalización. El CEO de la compañía habla de que han creado “barreras para los contactos internacionales” y “han complicado los procesos comerciales”. No obstante, no puede evitarse que la digitalización cambie el mundo y obligue a los negocios tradicionales a evolucionar. “La tecnología hace que cualquier sector funcione de manera más eficiente”. En este sentido, apunta como ejemplo a la banca, e indica que “el sistema bancario tradicional tiene que cambiar y volverse más activo con la adopción de tecnologías innovadoras, de lo contrario no sobrevivirá. No hay otra manera”.

De hecho, la tecnología digital avanzada se encuentra en la base del éxito de Freedom 24 y supone una importante ventaja competitiva para la compañía. A este respecto, cabe mencionar su propia plataforma de inversión online, que ha desarrollado para proporcionar a sus clientes acceso directo a la negociación en las bolsas más grandes del mundo, incluida la española, y al más de un millón de productos de inversión que comercializa.

Cartera de 12 valores

Turlov considera que la corrección bursátil acaecida “se acerca a su fase final” y ha construido una cartera de inversión con acciones que han perdido un valor significativo pero que conservan razones fundamentales para “un crecimiento y desarrollo futuro”.

Se trata de una cartera de 12 empresas, cada una con una idea de inversión potencialmente interesante detrás. El período de inversión esperado es de entre seis meses y tres años, y el rendimiento esperado de la cartera es del 81%.

La cartera se compone de empresas de diferentes sectores, aunque destacan por operar y ofrecer sus productos o servicios en un marco tecnológico y digital:

Snowflake Inc. ha duplicado con constancia sus ingresos en los últimos años y se espera un crecimiento de los ingresos del 94% al 96% en 2022.

Crowdstrike Holdings Inc. desarrolla software de seguridad de la información y es líder de la industria en un mercado de 51 mil millones de euros.

Datadog Inc. es una empresa que tuvo un sólido desempeño en el primer trimestre y pronostica buenos resultados para 2022.

Zscaler Inc. es un proveedor de servicios de seguridad de la información basados ​​en la nube con una tasa de crecimiento superior al 60%.

Enphase Energy Inc. se trata de un proveedor de sistemas de energía para la industria de la energía solar y es una empresa rentable con altos márgenes y productos que superan a los competidores.

ZoomInfo Technologies se está beneficiando de los lanzamientos de nuevos productos y la expansión geográfica para mantener un fuerte crecimiento de los ingresos.

Mongodb Inc. es la plataforma de nube líder dedicada al desarrollo y la entrega de bases de datos de propósito general. Sus ingresos crecieron un 55,8% en el cuarto trimestre.

Bill.com es un proveedor de software basado en la nube que simplifica y automatiza transacciones financieras complejas para pequeñas y medianas empresas. Sigue mostrando un fuerte crecimiento, un 179,4% más en el tercer trimestre del año fiscal 2022.

Maravai Lifesciences Inc. opera en las ciencias naturales. Se espera que el mercado clave de la compañía crezca aún más: el mercado global de terapia génica se valoró en 3.500 millones de euros en 2019 y se prevé que alcance los 12.000 millones para 2024.

Avalara Inc. ofrece soluciones de cumplimiento tributario transaccional basadas en la nube, en todo el mundo. Aunque ha logrado ingresos anuales de casi mil millones de euros, la empresa aún logra aumentar esa cifra en más de un 30% año tras año.

Shockwave Medical Inc. desarrolla y suministra tecnología para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. La compañía muestra un crecimiento de ingresos de tres dígitos y revisa su perspectiva para este año. En el primer trimestre, sus ingresos crecieron un 193,4% interanual.

Taskus Inc. continúa mostrando un rápido crecimiento de los ingresos, pasando del 34% en el segundo trimestre de 2020 al 56,8% en el primer trimestre de 2022.