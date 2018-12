Gloria Gaynor, Malú, Umberto Tozzi y Malú, en el cartel del Stone & Music Festival

Gloria Gaynor, Malú, Umberto Tozzi, Hombres G, Vanesa Martín y "Disney in Concert" con la Orquesta de Extremadura (OEX) son los seis primeros espectáculos confirmados para la cuarta edición del Stone & Music Festival de Mérida y cuyas entradas salen a la venta este jueves.

El director del certamen, Carlos Lobo, ha ofrecido el primer avance del cartel con seis espectáculos que tendrán lugar del 30 de agosto al 20 de septiembre del próximo año en el Teatro Romano de la capital extremeña. Tienen lanzadas ofertas a artistas internacionales y en las próximas semanas se completará el cartel oficial.



De los presentados, los primeros en subirse al escenario, el 30 de agosto, serán los miembros del mítico grupo español Hombres G que, después de 10 años sin sacar disco de estudio, publican su nuevo trabajo que verá la luz en marzo de 2019.



Un día después, el 31 de agosto, las milenarias piedras del monumento romano acogerán uno de los conciertos de la gira internacional de Gloria Gaynor, reconocida cantante de música disco y soulestadounidense, que recorrerá sus 40 años de trayectoria musical, marcada por grandes éxitos como "I will survive" o "Never can say goodbye", entre otros.



El 8 de septiembre se ha programado el espectáculo "Disney in Concert: Magical Music from the Movies", en el que se repasarán los grandes éxitos musicales de Disney como Pocahontas, Aladdín, El Rey León, El Libro de la Selva, Mary Poppins o Frozen.



El espectáculo, que viene directamente de Los Ángeles, cuenta con los cantantes: el placentino Paco Arrojo, Julia Möller, Judith Tobella y Diego Rodríguez, y la Orquesta de Extremadura (OEX).



Su productor, Carlos San Isidro, ha explicado que se trata de un viaje a la infancia, para toda la familia, a través de los grandes éxitos de Disney, en el que se proyectarán imágenes de las películas en el contexto del Teatro Romano, con "una belleza fuera de la común", y un maestro de ceremonias que se anunciará más adelante.

Más artistas

La cantante malagueña Vanesa Martín recalará en Mérida el 13 de septiembre con su nueva gira "Todas las mujeres que habitan en mí" y un día después, el 14, será el turno de uno de los grandes cantautores del panorama musical italiano, Umberto Tozzi, con más de 80 millones de copias de discos vendidos en el mundo.



Los asistentes al concierto del cantautor italiano podrán disfrutar de algunas de sus canciones más famosas como "Ti Amo" y "Gloria".



Y el 20 de septiembre la cantante Malú ofrecerá un concierto dentro de su gira "Oxígeno Tour", cuyo single de presentación "Invisible", con el que ha alcanzado el disco de oro, suma más de 11 millones de reproducciones en Spotify y 14 millones en Youtube.



El objetivo de la organización es superar las exitosas cifras de la tercera edición, con llenos absolutos en todos los conciertos en este 2018 y un público de 35 nacionalidades diferentes, con Portugal, Francia, Reino Unido y EEUU como los países con mayor presencia en el certamen en cuanto a espectadores.