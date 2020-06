Las listas de espera han aumentado por la pandemia de manera “importante”

Las listas de espera sanitaria, cuando se haga el primer balance semestral a 30 de junio, habrán crecido de manera “importante”, avisa el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles.

La actividad sanitaria general se fue paralizando a partir de mediados de marzo para atender a los pacientes con covid, y se ha ido recuperando hace escasas semanas de forma que ya está a un 60% de rendimiento medio.

“Calculo que estamos a un 40%-50% en actividad quirúrgica, a un 60-70 en consultas externas y a un 50%-60% en pruebas diagnósticas”.

“A la mucha gente que ha rechazado durante estas semanas esas citas, porque no querían ir a los hospitales e infectarse, no los hemos sacado de la lista, los hemos puesto como no programables; en julio, cuando las comunidades demos el dato semestral de listas de espera, daremos un lista importante pero real”.