AyVee, o cómo superar una violación a través de la música: “Creen que lo cuento por fama, pero me libera de la depresión”

Para Andrea Vitoria, también conocida como AyVee, la música es su terapia. Hace año y medio una violación hizo que viviera el peor momento de su vida. Desde entonces, se refugia en su música. “Sufrí una violación y eso me llevó a la depresión. Estuve mucho tiempo sin hacer nada, muy mal, pero quería hacer justicia social y decidí llevar lo que pasé, desde la violación hasta la superación a un disco”, confiesa la cantante nacida en Tolosa (Gipuzkoa) a este periódico.

Famoso, guapo, con dinero: el caso Alves desmonta los estereotipos que ocultan la raíz de la violencia sexual

Más

El disco, de nombre 'Medusa', está compuesto por canciones en las que AyVee cuenta desde la denuncia que interpuso y el proceso judicial, hasta la depresión, el desprecio de la gente por haber hecho público lo que pasó y, finalmente la superación.

“Empiezo con una canción que habla de la denuncia, en la que estoy muy enfadada. Sigo con canciones que tratan sobre la depresión y las inseguridades que me ha creado lo que me pasó. Después hablo del amor que me han dado y del amor propio, que ha sido muy importante para recuperarme y el disco termina con una canción en la que me muestro fortalecida y he conseguido quitarme todos los miedos”, explica la cantante, cuyo disco está escrito íntegramente en euskera.

Aún no puede dar muchos detalles acerca de lo que ocurrió aquella noche, porque el proceso judicial sigue abierto, pero sí que explica el proceso que tuvo que vivir para denunciar lo ocurrido, en el que tuvo que contar y con ello, revivir, cerca de ocho veces su violación. “Denuncié el mismo día que ocurrió, no tuve ninguna duda de que tenía que hacerlo. Fue muy duro porque me sentía sucia y muy mal, pero te recomiendan no ducharte, así que tal cual estás tienes que ir de un sitio para otro”, recuerda la joven.

Judicialmente todo el proceso es un horror, pero socialmente es peor aún, porque la sociedad no está preparada, no hay suficiente educación como para llevar un tema así

El primer paso fue acudir a la Ertzaintza, y de ahí, a urgencias a que le revisaran. “Tú denuncias y lo primero que te dicen es que no te limpies, porque tienes que ir al médico a que te cojan pruebas. Después de eso los ertzainas te llevan al sitio en el que ocurrió para que les expliques dónde y cómo fue, o sea, que ya lo tienes que contar dos veces. En el médico no puedes entrar con ningún acompañante, hay que entrar con los ertzainas y es todo muy frío. En el médico lo vuelves a contar delante del forense, que en mi caso fue un hombre que me decía que estuviera tranquila que 'no pasaba nada'. Me tuvieron que pinchar para hacerme pruebas y yo estaba asustada y el médico dijo que 'solo es eso', pero claro, no era solo eso, para ese entonces ya estaba destrozada”, se sincera.

Después de todo ese proceso, el mismo día, tuvo que realizar otra vez la declaración en la comisaría de la Ertzaintza de Hernani para formalizar la denuncia. “Ese día es un horror, porque estás fatal”, explica. Una vez formalizada la denuncia, para que el proceso judicial se lleve a cabo, tuvo que volver a contar su testimonio ante el juez. “Con eso piensas que ya ha acabado todo, pero si necesitas terapia por la seguridad social tienes que contarlo una vez más para que te den cita... tienes que contar el caso muchas veces, aunque te suponga un trauma”, indica.

Su agresor por el momento sigue en la calle debido a que el proceso judicial no avanza. “Están interrogando a testigos, pero todo está parado. Judicialmente todo el proceso es un horror, pero socialmente es peor aún, porque la sociedad no está preparada, no hay suficiente educación como para llevar un tema así”, reconoce.

Según explica la cantante, al hacer pública su situación recibió rechazo por parte de la gente del pueblo en el que ocurrió, pero también por personas de su entorno, que a día de hoy, siguen sin creerle. “La gente me ha criticado un montón y me ha dolido mucho porque es un tema muy importante. Me han llamado puta, me han dicho que he denunciado para llamar la atención o para ganar fama. Ocurrió en un pueblo pequeño y todo el pueblo se puso en mi contra, llegaron a hacer protestas y 'antimanifestaciones' cuando había una manifestación para apoyarme. Fue horrible, pero no solo eso, gente de mi alrededor, gente a la que quería, ha hecho comentarios diciendo que esto lo he hecho por fama, pero lo cierto es que contarlo me liberó de la depresión”, lamenta.

Me han llamado puta, me han dicho que he denunciado para llamar la atención o para ganar fama

Para AyVee, que no quiere quedarse con lo malo, denunciarlo ha servido también para darse cuenta de quién está de verdad a su lado y quién no. “Me ha venido bien para hacer limpia, pero lo pasé fatal. Hoy en día estoy mejor, porque he recibido mucho apoyo y es algo que agradezco un montón”, asegura. Desde que hizo público su caso, varias mujeres que han pasado por lo mismo han contactado con ella para pedirle ayuda y consejos. “He servido de apoyo a gente que ha pasado por el mismo proceso o que lo pasó hace años y no sabe cómo llevarlo. He quedado con varias chicas que me han pedido ayuda, algo que no me esperaba y que es muy gratificante. Hay muchas que aún no han conseguido denunciar porque sienten mucho miedo, un miedo que te come y que hace que estés callada durante años. Es normal que muchas no se atrevan a denunciar porque el proceso judicial es realmente duro, pero yo las animaría a contárselo al menos a la gente que quieren para que se liberen, porque es algo que te come por dentro”, asegura.

El disco de AyVee, más allá de las plataformas digitales, saldrá en formato jersey con un QR que podrá ser leído por cualquier dispositivo móvil. “Me ha parecido algo original, porque lo cierto es que muy poca gente tiene hoy en día un dispositivo para escuchar discos y creo que es una forma de no gastar tanto plástico. El jersey se puede utilizar y quien quiera puede escuchar las canciones con un móvil donde quiera”, asegura la cantante, que adelanta que el jersey contendrá una canción sobre su caso hasta ahora inédita en las plataformas digitales.