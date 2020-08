Expertos analizan el impacto de la crisis sanitaria en la situación de la mujer en la Industria

17 personas expertas, de 11 países, liderados por el Grupo SPRI a través de su responsable de Iniciativas Estratégicas, Cristina Oyón, han trabajado esta semana en analizar la situación de las mujeres en la industria y establecer recomendaciones para reequilibrar las diferencias de género con el fin último de impulsar la recuperación de la industria hacia un futuro más sostenible y digital tras la crisis sanitaria actual. Los encuentros han tenido lugar en el marco de la primera sesión del Grupo de Expertos Women in Manufacturing.

Este Grupo de Expertos está formado por 6 miembros de relevantes organismos internacionales (OECD, UNIDO, Comisión Europea, IPAG, EFFRA, IndustriAll), 4 representantes de la academia y 7 representantes de empresas privadas.

Las reuniones, junto con una serie de entrevistas personales, han conformado la primera sesión del Grupo de Expertos, quienes coindicen en que la nueva industria necesita el potencial sin explotar que suponen las mujeres para obtener el talento necesario para superar la disrupción económica que está suponiendo la crisis de la Covid-19. Se constata el hecho de que las mujeres están infra representadas en la industria, suponiendo un 30% del personal empleado, porcentaje que decae según avanza el grado de responsabilidad, y que sólo alcanza un 9% de mujeres en la dirección de las empresas.

El Grupo de Expertos está analizando las barreras de entrada para las mujeres en la industria, tales como la falta de atractivo del sector, el bajo interés en estudios técnicos, la poca flexibilidad en las condiciones laborales y el “techo de cristal”. La actual crisis sanitaria está afectando de una forma desproporcionada a las mujeres que trabajan en general en condiciones de mayor vulnerabilidad. Sin embargo se observa un

enfoque diferente del liderazgo femenino durante la emergencia y el confinamiento, que está produciendo mejores resultados operativos en muchos casos. En septiembre se volverán a reunir para proponer lecciones aprendidas, oportunidades y recomendaciones que impulsen

Women in Manufacturing es uno de los temas centrales del proyecto “Back to the Future: Manufacturing Beyond Covid-19” de la World Manufacturing Foundation, que tiene como objetivo realizar un libro blanco multidisciplinario que destaque las mejores prácticas y ofrezca recomendaciones para estimular futuros cursos de acciones en un nuevo paradigma para la industria post-Covid-19. Las conclusiones y recomendaciones del proyecto se presentarán durante el próximo encuentro mundial del World Manufacturing Forum, los 11 y 12 de noviembre en Italia.

El World Manufacturing Forum es una plataforma abierta que tiene como objetivo mejorar y difundir la cultura industrial en todo el mundo, como un medio para garantizar la equidad económica y el desarrollo sostenible. El WMF promueve la innovación y el desarrollo en el sector manufacturero, con el objetivo fundamental de mejorar la competitividad en todas las naciones a través del diálogo y la cooperación entre los actores clave del sector manufacturero.