Mi aitite Nicolás Landa Garay, primer alcalde de Plentzia

Un tema relacionado con la memoria histórica me entristece mucho por ser algo que no entiendo. Me preocupa por ser una lucha que no tiene salida y que no es atendida en Euskadi.

Mi aitite era Nicolás Landa Garay, inspector de la compañía Sota y Aznar y principal consejero y secretario del señor Ramón de la Sota, presidente del consejo Banco Hispano-Americano nombrado por el Gobierno de Euzkadi, y alcalde de Plentzia por el PNV en 1936.Tuvo que exiliarse a San Juan de Luz por la persecución de los rebeldes a la República, tropas franquistas que le acusaban de ser nacionalista y que tenía un juicio contra él por tal condición. Se enfrentaba a una muerte segura. Vivió en el exilio en San Juan de Luz hasta su muerte en dicha localidad.

Hasta aquí la referencia histórica de mi aitite: gran luchador por la libertad, la República y el pueblo vasco. En mi afán por encontrar datos del primer alcalde de Plentzia elegido democráticamente y defensor de la legalidad y cruelmente perseguido me puse en contacto con el instituto Gogora para recabar más información de la persecución de mi aitite así como de mi ama, María Carmen Landa Gana-Sandeliz, presa en la cárcel de Larrinaga, y de mi osaba Jesús Landa Gana-Sandeliz, preso en Pamplona con pena de muerte.

En el instituto Gogora me dijeron que sí había documentación y que se pondrían en contacto con las instituciones que la tenían. Me dijeron que me mandarían dicha documentación. De esto hace ya cuatro meses y me dan largas cada vez que me ponía en contacto con ellos. En vista de no que no hacen caso alguno de mi solicitud, les pedí que me dijeran dónde podía recoger directamente la información sin ninguna respuesta por su parte y con muy mala atención.

Vista la imposibilidad del caso, me puse un contacto con el servicio Zuzenean poniendo una queja y pidiendo ayuda para recoger la información sobre mi aitite. No recibí ninguna respuesta. Ya desesperado y cansado me puse en contacto con el Archivo Histórico de Bizkaia para pedir información, pero ellos me remiten al instituto Gogora y al archivo de Plentzia. Me pongo otra vez en contacto con dichos organismos y sigo sin respuesta por parte de ambos. Parece increíble pero es la realidad triste. Tan sólo quiero recibir información de mi aitite. Es desesperante.