El club de rugby de Gernika expulsa a un jugador denunciado por violencia machista

El Gernika Rugby Taldea ha expulsado del equipo a un jugador contra el que su pareja interpuso una denuncia por violencia machista. "Habiendo tenido conocimiento de la denuncia por violencia machista contra un jugador que tuvo lugar la noche del 31 de diciembre, el club decidió inmediatamente expulsar definitivamente de su disciplina al jugador implicado en los hechos", reza el comunicado hecho público por el equipo este viernes. "Los valores de rectitud, honestidad y de integridad que caracterizan el rugby son también los valores del Gernika Rugby Taldea, y en coherencia con ellos, reafirmamos nuestro compromiso contra la violencia machista", apostilla.

El presidente del equipo, Iñaki Uribe, ha explicado este viernes ante los micrófonos de Radio Euskadi que recibió una llamada de la Ertzaintza para informarle de que uno de sus jugadores había sido denunciado por agredir a su pareja. "Los valores del rugby se trasladan a los del club y, lógicamente, no podemos tolerar ni un mínimo ápice de un acto de este tipo, con lo cual, a la primera noticia que tuvimos, sin prejuzgar si es realidad o no, porque ya seguirá sus cauces judiciales, nosotros cortamos de raíz", ha señalado.

"No se pueden tolerar ni este comportamiento, que puede ser de los más graves que pueda existir, ni cualquier otro comportamiento fuera del orden lógico y de respeto y de compromiso con las normas en el club", ha apuntado, y ha añadido que el jugador, que no ha sido detenido, ya no reside en el piso que el club pone a disposición de los jugadores llegados de otros lugares. Según el presidente, se trataba de un jugador de nacionalidad neozelandesa que había sido fichado recientemente.

Gernikako Sare Feminista —la red feminista de Gernika, traducido del euskera— ha convocado para este viernes a las 19:30 una concentración de repulsa en la plaza de la Fuente de Mercurio. El club se ha adherido al acto.