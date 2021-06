La Comisión de Ética felicita a la consejera de Salud por su "ejemplaridad, contudencia y celeridad" al responder a las vacunaciones irregulares

La Comisión de Ética del Gobierno vasco ha felicitado a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, por su "ejemplaridad, contundencia y celeridad" ante las vacunaciones irregulares detectadas en enero, al principio de la campaña de inmunización contra la COVID-19, en los hospitales de Basurto y Santa Marina de Bilbao. En el primero, con dosis sobrantes destinadas a residencias, se vacunó el gerente, Eduardo Maíz, y otros directivos; en el segundo, se vacunó el gerente, José Luis Sabas, y otra serie de personas no prioritarias entonces, ya que se ofrecieron dosis a todo el personal del centro. Lo grabaron en vídeo. "En menos de 24 horas se adoptaron medidas en ambos casos", incide el escrito de este organismo, que menciona los ceses de Maíz y Sabas, ambos exconcejales del PNV en Bilbao, al igual que la propia Sagardui.

El de la Comisión de Ética es el tercer dictamen sobre el asunto. El primero fue el de la Fiscalía, que archivó las actuaciones contra Maíz y Sabas al no considerarlas delictivas. El segundo fue un expediente interno del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) encargado a un externo, un instructor de la Seguridad Social, que apuntó a una "inadecuada gestión de recursos públicos" pero sin más responsabilidades de adoptar medidas "disciplinarias" entre los implicados ante la falta de "diligencias". Entre medias, la oposición ha cargado con dureza contra Sagardui, a la que acusan de haber sido copartícipe de las irregularidades, especialmente en el caso de Santa Marina, ya que Osakidetza envió al centro de Sabas los viales suficientes para vacunar a toda la plantilla y porque intercambiaron consejera y gerente mensajes de móvil en los que, según EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU o PP+Cs, estaba claro que Sagardui estaba al tanto de lo que ocurría. No obstante, la mayoría absoluta del Gobierno en el Parlamento frenó una moción de reprobación hace unas semanas.

"La realidad es que la consejera ha dado explicaciones respecto a los hechos, así como respecto a las actuaciones derivadas llevadas a cabo por ella en diversas ocasiones. Como se ha indicado, al día siguiente de tener conocimiento de los hechos, informó en la comisión de Salud del Parlamento Vasco a la vez que anunciaba la iniciación de una investigación interna y de la renuncia de Sabas y del cese de Maíz", indica este dictamen de la Comisión de Ética, firmado por la compañera de Sagardui en el gabinete, la consejera Olatz Garamendi, titular de Gobernanza Pública y Autogobierno. El hecho de que no hubiera un protocolo expreso para el reparto de vacunas en aquel momento -se añade- no tapa que las directrices generales tanto del Ministerio de Sanidad como de Osakidetza fuesen claras al no amparar la vacunación de los gerentes de los centros.

Es el tercer dictamen de la Comisión de Ética en 2021 después de muchos meses parada y con asuntos en cola. Esto en sí mismo ha suscitado ya polémica política, ya que no se han hecho públicas sus memorias anuales en varios ejercicios, por ejemplo. EH Bildu la ha bautizado como "Comisión de Estética" y ha considerado que está copada por cargos del Gobierno, lo que dirige sus opiniones en una dirección concreta.

