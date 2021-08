La COVID-19 se sigue expandiendo en las residencias vascas con dos fallecidos más y el doble de casos activos en una semana

Las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se han visto obligadas a retomar, en pleno mes de agosto, la rutina de actualización de los brotes de coronavirus en las residencias de sus respectivos territorios ante un fuente incremento de la incidencia, con los números más altos desde que se completó la vacunación. Con datos hasta este martes, son 110 los casos activos en los centros de Euskadi repartidos en al menos catorce residencias. Son más del doble que los 51 que se registraban hace solamente una semana. En las últimas horas, además de nuevos contagios, se han confirmado dos falecimientos más, ambos en Bizkaia, que se suman a los registrados este mes en Gipuzkoa -el primero en tres meses- y en Álava -dos en Albertia Campus de Vitoria en el plazo de un mes-. Según las estimaciones de este periódico, son 1.063 las muertes que, como mínimo, ha causado la pandemia en la red asistencial vasca, incluida la de un gerocultor en abril de 2020.

Por territorios, el que acumula mayor volumen de casos es Bizkaia, con 46 activos. 44 de ellos superan el contagio aislados en su centro, pero hay dos hospitalizados que presentaban "patologías previas". Se matiza también que los dos decesos más recientes se han dado igualmente en mayores con "graves" antecedentes clínicos. No obstante, son los primeros confirmados en la red vizcaína en meses. Al menos 526 internos en residencias vizcaínas han fallecido en la pandemia. Los brotes activos, según los datos oficiales, son los de la Santa y Real Casa de la Misericordia de Bilbao (22 mayores infectados y cuatro profesionales) y San Esteban de Getxo (once internos y dos trabajadores) y se añade información de focos recientes en Sanitas Barakaldo (cinco casos), Gure Etxea de Mundaka (otros tantos) y la Fundación Miranda también de Barakaldo (con un positivo, exactamente como ocurrió en agosto del año pasado). "Todas las personas usuarias de centros residenciales con diagnóstico positivo están vacunadas", informa Bizkaia.

En Gipuzkoa, entre este lunes y este martes ha habido una subida de los casos activos hasta 39. En buena medida, se explica por el nuevo brote en un centro de Irún, Ama Xantalen, que acumula 13 positivos. Se da la circunstancia de que se conoce la noticia el mismo día en que la otra residencia de la localidad con casos ha quedado ya sin ellos. En Inmaculada se ha recuperado el último de los afectados del foco que apareció a finales de julio. También han crecido los positivos en Petra Lekuona de Oiartzun. Son seis los focos activos. La mayoría de los afectados -vacunados igualmente- no presentan síntomas aunque 23 de los 39 contagiados han sido derivados a centros de referencia para procurarles un mejor aislamiento.

En el caso alavés, el último parte no refleja la aparición de nuevos focos pero sí más casos en los tres que ya estaban activos, todos ellos en centros privados de pueblos del territorio. Los positivos se han duplicado entre este viernes y este martes y alcanzan los 25. En Carema, ubicada en Junguitu, hay doce personas con COVID-19 y una de ellas está ingresada. No hay personal afectado. Se ha realizado un cribado en otro módulo de la misma residencia y se está a la espera de que se conozcan los resultados para determinar si el foco es de mayor alcance. En Nuestra Señora de Ocón de Bernedo se ha pasado de seis a siete contagiados. Uno de ellos también está hospitalizado. Finalmente, en Burgelu, de la localidad homónima, hay seis infectados entre los usuarios y uno en la plantilla. "La mayor parte de las personas tienen síntomas leves o están asintómaticas", explican fuentes forales.

Si la semana pasada la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, señaló que no había "brotes" en residencias sino "casos", ahora su 'número dos', José Luis Quintas, ha declarado públicamente que "el impacto es mínimo" y que son "pocos" los "afectados" en las residencias. "No tememos ningún tipo de riesgo mayor. Seguirá habiendo casos, pero no prevemos excesivos problemas", ha recalcado el viceconsejero de Salud, quien en su día ya generó polémica al asegurar que pocos centenarios habían acudido a vacunarse porque estaban "en Benidorm".

