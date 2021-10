Denuncian una agresión sexista de un profesor de la UPV/EHU a un grupo de alumnos en el campus de Donostia

Un profesor del campus de Ibaeta de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) cometió una agresión sexista hacia un grupo de alumnos el pasado 4 de octubre. Así lo han denunciado el grupo de mujeres Arrakala y Unibertsitateko Indar Batasuna (UIB), y lo confirma la propia Universidad, que se ha personado ante las familias de las víctimas para pedir disculpas y ha abierto también un expediente informativo al profesor.

El pasado 4 de octubre un profesor de la Facultad de Arquitectura cometió una agresión sexista contra un grupo de alumnos "enseñándoles su miembro violentamente", según ha manifestado Arrakala y ha adelantado 'Berria'. A través de un vídeo en su perfil de Twitter, ha hecho saber que el profesor sigue dando clase "con total normalidad" a pesar de no ser la primera vez que agrede de manera sexista al alumnado. El grupo de mujeres ha denunciado lo ocurrido dos semanas después porque la UPV/EHU "no ha dado información" sobre lo ocurrido, y acusan a la Universidad de "esconder este suceso de extrema gravedad" para no ensuciar su imagen.

EHUn eraso sexista bat eman da!!!



Urriaren 4an Ibaetako Arkitektura fakultateko irakasle batek ikasleen aurkako eraso sexista bat burutu zuen, ikasleei zakila ateraz. Irakasleak normaltasun osoz klaseak ematen jarraitzen du.



UIB eta Arrakalatik eraso hau salatzen dugu!!! pic.twitter.com/4W0rXr3dGY — ARRAKALA (@arrakalataldea) 22 de octubre de 2021

Asimismo, Arrakala se ha pronunciado sobre la "falsedad" de los órganos de la UPV/EHU y de sus políticas de igualdad ante estas situaciones, ya que, insisten, "no crean las condiciones para evitar ataques como este". "Ante ello, desde UIB y Arrakala nos reafirmamos en la organización y seguiremos trabajando para acabar con las situaciones que permiten ataques como este", ha concluido el vídeo. Así, Arrakala y UIB han llamado a una concentración para el próximo lunes, 25 de octubre, a las 14:30 delante de la Facultad de Arquitectura.

Tras tener constancia de lo ocurrido, fuentes de la Universidad aseguran que se han personado para pedir disculpas por lo ocurrido a las víctimas y a sus familiares. Al profesor, por su parte, se le ha abierto un expediente informativo para investigar lo ocurrido.