La UPV/EHU expedienta pero no expulsa al autor de los disparos en el campus de Leioa

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha abierto un expediente disciplinario al estudiante de 21 años que el pasado 13 de octubre obligó a desalojar el campus de Leioa por irrumpir con una escopeta y disparar hasta 25 veces en la Facultad de Ciencia y Tecnología. El expediente disciplinario aborda la prohibición de acceso a las dependencias universitarias del autor y la suspensión de sus derechos como alumno, pero no supone una expulsión definitiva. Esto sigue a la medida cautelar judicial ya en vigor de alejamiento del campus en el que se produjeron los hechos.

La UPV/EHU ha dado a conocer a través de un comunicado publicado en su página web que, "ante la gravedad de los acontecimientos", que podrían ser constitutivos de delito y "sin perjuicio de la calificación que pudieran merecer por parte de las instancias judiciales", la Universidad podría aplicar nuevas sanciones al alumno procedente de Andoain (Gipuzkoa). En consecuencia con el expediente abierto, el varón no podrá acceder a las dependencias universitarias y sus derechos como alumno quedarán suspendidos. Sin embargo, las medidas provisionales no imposibilitan que el alumno ejerza los derechos que "no requieran su presencia física en las mismas". Entre esos derechos estarían realizar exámenes y pruebas de evaluación a distancia, siempre "a través de las medidas que estableza en su momento la persona instructora del expediente, en coordinación con el Decanato de la Facultad de Ciencia y Tecnología".

Estas medidas provisionales, señala la UPV/EHU, tendrán una vigencia de un año "a contar desde la fecha de resolución la resolución" de la rectora de la Universidad, Eva Ferreira. Las sanciones se le imponen "sin perjuicio de que puedan alzarse o modificarse durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de la evolución del expediente". La propia Universidad será la encargada de observar las medidas provisionales que se establezcan en la resolución mediante la Dirección de Seguridad, que "recurrirá a protocolos, recursos y dispositivos existentes".

El joven de 21 años adquirió el arma con el que disparó hasta 25 veces contra la Facultad de Ciencia y Tecnología del campus de Leioa el pasado 13 de octubre horas antes del asalto a la Universidad a un vendedor de Milanuncios. La investigación preliminar de la Ertzaintza indica que la entrega del arma fue formalizada en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil en La Salve, en Bilbao. Tras la compra y la formalización de la compraventa ante la Guardia Civil, el autor de los disparos fue a practicar a un campo de tiro de Gallarta, antes de irrumpir hacia las 18.40 horas en el campus de la UPV/EHU. Los disparos obligaron a desalojar algunas instalaciones y la Ertzaintza tuvo que desplegar a las unidades de Intervención, de explosivos, de Rescate y a varias patrullas. También un helicóptero policial sobrevoló la zona. Tras una revisión exhaustiva, la Ertzaintza localizó al autor y procedió a su detención a las 19.30 horas.