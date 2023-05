EH Bildu elige a Kortajarena para el cara a cara con Urkullu pero Iriarte aún no ha dejado el escaño en el Parlamento

El Parlamento Vasco retoma este jueves sus plenos tras un parón de tres semanas con motivo de la campaña electoral para las municipales y forales. Este jueves hay sesión ordinaria y el viernes control al Gobierno. Como novedad, el primer 'cara a cara' entre el lehendakari y la oposición no lo hará ya Maddalen Iriarte, la portavoz de EH Bildu desde 2016 y que ha sido candidata en Gipuzkoa y vencedora de los comicios frente al PNV. Será la 'número dos' del grupo, Nerea Kortajarena, la que haga la pregunte a Urkullu.

EH Bildu gana en Gipuzkoa y el PNV se pone en manos PP para mantener el Gobierno foral

Más

Kortajarena ha planteado una interpelación abierta en la que pide al lehendakari detalles de cómo va a responde a los retos del país en 2023 a la luz de los resultados electorales. Es previsible que salga a relucir el buen resultado en las urnas de EH Bildu y la bajada del PNV, aunque Urkullu ya ha manifestado que no ve estas locales como una primera vuelta de las autonómicas que habrán de celebrarse en 2024. El documento está firmado por Kortajarena en calidad de “portavoz suplente”. De hecho, fuentes de la coalición indican que esta interpelación no presupone que Kortajarena vaya a asumir el papel de Iriarte.

Además de Iriarte, el parlamentario Iker Casanova fue candidato en Bizkaia y Unai Fernández de Betoño ha sido electo como 'número dos' de Rocío Vitero, la ganadora en las municipales de Vitoria. Sin embargo, formalmente no hay cambios en la composición del grupo de EH Bildu. Iriarte se despidió en la tribuna y no está previsto que haga más intervenciones, pero formalmente mantiene el escaño, al igual que en los otros dos supuestos. En ningún caso es incompatible el hecho de ser juntera, juntero o concejal para ser parlamentario vasco y ha habido precedentes de todos los partidos. No lo sería si Iriarte lograse ser diputada general, aunque la suma de PNV, PSE-EE y PP parece que taponará esa posibilidad que sí será apoyada por la coalición Elkarrekin.

Sea como fuere, los siguientes en las listas de las autonómicas de 2020 que podrían sustituir a los recién elegidos nuevos cargos son Ibai Fresnedo por Gipuzkoa, Diana Urrea por Bizkaia -ya ha sido parlamentaria en legislaturas anteriores- y Gorka Ortiz de Guinea por Álava. A salvo de posibles nombramientos en los nuevos Gobiernos forales, no se prevén por el momento más cambios en el hemiciclo.