EH Bildu presenta a Otxandiano como candidato asegurando que son “más que unas siglas”: “Es nuestro momento”

EH Bildu ha convertido el acto político que ha celebrado este domingo en Bilbao en la puesta de largo de su candidato a lehendakari. Pello Otxandiano se ha dado un baño de militancia y desde el escenario ha señalado que “no representa a una sigla, sino a una comunidad de gente comprometida con este país, y eso es mucho más”, ha dicho en la que ha sido su primera intervención pública tras conocerse que será el cabeza de lista de EH Bildu.

Había expectación por el ver al candidato metido en harina de casi mitin, porque ha sido durante los últimos años el artífice de buena parte de las líneas ideológicas de EH Bildu, pero en la sombra, por detrás de la primera línea política. De hecho, en las quinielas a la candidatura de la coalición abertzale a la Lehendakaritza no figuraba su nombre entre los más favoritos, ya que se daba por seguro que EH Bildu apostaría por una mujer si la elección no era Otegi. Este domingo se ha 'estrenado' en camino a la presidencia del Gobierno vasco en unas elecciones que todavía no tienen fecha, aunque el discurso político como tal ha seguido quedando en manos del coordinador general, Arnaldo Otegi.

“Cuando me preguntan por qué hemos elegido a Pello, por qué es él el candidato en lugar de yo, la respuesta es sencilla, porque es mejor que yo”, ha señalado Otegi para presentar a Otxandiano, que tras subir al escenario se ha fundido en un abrazo con Maddalen Iriarte y con Otegi antes de dar comienzo a su intervención. Su exposición ha sido corta, sin proclamas electorales, en la que ha aludido al cambio en su formación señalando que “las viejas preguntas necesitan respuestas actualizadas y las nuevas preguntas también necesitan respuestas nuevas”. Tras agradecer la confianza que se ha depositado en él, ha señalado que “sólo puedo prometer dar mi mejor versión, que voy a trabajar con pasión y que tengo esperanza”. Ha asegurado que hay motivos para “mirar al futuro con optimismo y estoy convencido que trabajando todos juntos y juntas, aportando cada una de su lado, podemos hacer grandes cosas”. “Es nuestro momento”, ha señalado.

Otegi ha señalado que EH Bildu va a las próximas elecciones “a ganar”. “Salimos a ganar porque este es un país que se merece otra cosa, otro gobierno, otras ambiciones. Nadie nos puede poner sus límites”, ha señalado, tras calificar los próximos comicios autonómicos como “una oportunidad”. Ha recalcado que EH Bildu no está en la política vasca de manera “coyuntural”, “EH Bildu ha venido para quedarse”, ha dicho. “Hoy no se puede entender la política vasca sin EH Bildu” y ha señalado que “cada vez hay más gente en Euskal Herria que comparte lo valores que defiende EH Bildu”.

Por ello, ha insistido en que su apuesta “no es sólo una apuesta electoral, va más allá”, ha afirmado, para señalar que se trata de “cambiar los principios de la gente hacia la solidaridad y la igualdad”, que defiende su formación, y ha señalado que parte de su éxito está en ser “la izquierda que es consciente de nuestra responsabilidad histórica, que se aleja del simplismo y la frivolidad. Somos la izquierda que trabaja con humildad y mantiene los principios. Trabajamos mucho y sacamos poco ruido. Somos la izquierda que mantiene y respeta la palabra”, ha afirmado. En ese sentido, ha destacado que EH Bildu es “la izquierda que suma”, y ha señalado que “a diferencia de otras izquierdas” en su formación “se pone el énfasis en lo que nos une y no en lo que nos separa”.

Ha pedido “humildad” a sus militantes y cargos para que rijan por “poco ruido, mucho trabajo”, y “hablar a la gente mirándola a los ojos, sintiendo sus problemas como que fueran nuestros” y ha señalado que su formación “no hace política tradicional, decimos la verdad y tenemos palabra”. “El futuro tiene proyectos, tiene valores, tiene principios”, ha dicho.

EH Bildu ha reunido a más de 2.000 personas entre cargos y militantes del partido en un acto político en el auditorio del Palacio Euskalduna de Bilbao al que han accedido pasados diez minutos de las 11 el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, seguido de la portavoz en el Parlamento Vasco, Nerena Kortajarena y del candidato, Pello Otxandiano. Antes de la intervención de Otegi y de Otxandiano, el acto ha comenzado con Maddalen Iriarte en el escenario, actual portavoz en Juntas Generales de Gipuzkoa, y que fue candidata a lehendakari en las anteriores elecciones autonómicas y que ha ejercido de conductora del acto. Iriarte, ha recordado a Josu Unanue, fallecido el pasado viernes, y algunos hitos de la lucha de EH Bildu en las calles, como la huelga feminista del pasado 30 de noviembre o los buenos resultados de la coalición en las pasadas elecciones municipales y forales. También ha subido la portavoz de la coalición, Barkartxo Ruiz, que ha compartido escenario con el protagonista de la actualidad política de esta semana, el próximo alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, tras la moción de censura contra la alcaldesa de UPN pactada con PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV), y Contigo/Zurekin.

En el acto ha habido momentos también para la música y la poesía, intervenciones del escritor Joseba Sarrionandia y el periodista y político catalán, David Fernández y para pedir el alto el fuego en Gaza y solidarizarse con el pueblo palestino en varios momentos del acto.