Emakunde quiere hacer visible la violencia "oculta" hacia las mujeres mayores

"Y tú... ¿lo ves?" es la pregunta que lanza la campaña impulsada por Emakunde y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Este año, la campaña pregunta directamente a la sociedad si es capaz de detectar la violencia a través de testimonios de víctimas y de un experimento social que se centran en la violencia contra las mujeres mayores, que tiene como característica la "invisibilidad". Su objetivo es ayudar a otras mujeres "para que puedan poner sus casos en manos de profesionales".

La campaña ha sido presentada este lunes por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, quienes han recordado el "deber" de las instituciones de "visibilizar, ayudar a detectar esta violencia oculta y ofrecer ayuda a las mujeres que se encuentran inmersas en ella". Además, ha reiterado Artolazabal, las administraciones públicas deben "insistir en el origen de la violencia de género, que no es otro que la desigualdad estructural entre mujeres y hombres" en la sociedad. Por ello, este año la campaña para el 25 de noviembre recupera los testimonios de mujeres de entre 55 y 79 años recogidos en 2020. La campaña se centra de nuevo en la violencia "oculta" que sufren las mujeres mayores, porque "en mayores de 60 baja bastante el porcentaje de denuncias", e interpela directamente a la sociedad: "Preguntamos a la ciudadanía si detecta este tipo de violencia en su entorno, si la conoce, si es capaz de reconocerla, porque somos conscientes de que una de las características de esta violencia y que hace que sea difícil de prevenir es, precisamente, esa invisibilidad".

El lema de la campaña que comienza este lunes y que terminará el próximo 30 de noviembre es "Y tú... ¿lo ves? Solo una sociedad atenta puede detectar la violencia más oculta". Así, la consejera ha apuntado que aunque ahora la violencia de género se ha "convertido en un problema social ante el que el conjunto de la sociedad está cada vez más sensibilizado", "hasta hace poco" se ha tapado "bajo un manto de normalidad". Por eso, cree, muchas de las mujeres víctimas no son capaces de reconocer la violencia sufrida "a pesar de que fuesen minusvaloradas por sus parejas o que su libertad fuera coartada". Además, las víctimas más mayores tienen una serie de características que las hace más vulnerables, como la falta de autonomía económica y las condiciones de vida tras dedicarse "al completo al cuidado de las personas".

"Cuando tenía una cena de trabajo me decía que no sabía qué hacía allí, no admitía que tuviera una vida fuera. Igual yo salía pintada y me decía que así iban pintadas las fulanas y que volviera a casa a lavarme la cara. Y yo volvía", relata una mujer cuyo testimonio se ha recuperado. La razón por la que Emakunde y el Gobierno vasco ha decidido retomarlos no es otra que la consciencia que se gana tras escucharlos, porque se es "más consciente de que la violencia quizá puede estar más cerca del entorno" de lo que se piensa. Esa violencia tan "sutil", defiende Landaida, "merma la autoestima de las mujeres". De esa manera, el Instituto Vasco de la Mujer y el Gobierno vasco han puesto en marcha un experimento social en el que un grupo de personas escucha los testimonios de varias víctimas e indican si alguna vez han presenciado alguna situación similar.

El Gobierno vasco tiene un convenio de colaboración con el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España por el cual, las llamadas realizadas desde Euskadi al servicio nacional de atención a las víctimas de violencia de género, el 016, son derivadas directamente a SATEVI, el Servicio de Información y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica o Por Razón de Sexo, donde son atendidas por un equipo especializado de psicólogas y profesionales "con formación específica para dar la respuesta adecuada". Así, el 60% de las mujeres que llaman lo hacen directamente al servicio vasco, mientras que el 40% restante llama al servicio nacional.

El teléfono del Servicio de Información y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica o Por Razón de Sexo (SATEVI) es el 900 840 111.