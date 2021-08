La Ertzaintza avisa de que está controlando con multas el uso de mascarillas y el consumo de alcohol en la calle

En el centenario Teatro Principal de Vitoria actuaba este sábado por la tarde el conocido Jorge Javier Vázquez, que traía la función ‘Desmontando a Séneca’. Pero el espectáculo arrancó con media hora de retraso porque, según recoge ‘Gasteiz Hoy’, tres de los espectadores se negaban a utilizar mascarilla y tuvo que intervenir la Ertzaintza. Son solamente una muestra de las 87 personas a las que la Policía autonómica y también los cuerpos locales han sancionado este fin de semana del 30 de julio al 1 de agosto por infringir las restricciones sanitarias vigentes para controlar la expansión de la COVID-19.

No es un número excesivo pero sí un aviso de que las fuerzas de seguridad están actuando. Según ha informado el Departamento de Seguridad, en 29 casos las personas denunciadas estaban consumiendo alcohol en la vía pública y en otros tantos no cumplían con la reglamentación de mascarillas. También ha habido multas por no respetar las distancias en hostelería o por estancias en locales que han de estar cerrados, como las lonjas juveniles, entre otras infracciones. Por territorios, ha habido 49 denuncias en Gipuzkoa, 28 en Bizkaia y 10 en Álava.

En otra comunicación anterior, la Ertzaintza había informado de que, al menos, tuvo que intervenir por aglomeraciones o botellones en Donostia, Deba y Urretxu en Gipuzkoa y en Bilbao en Bizkaia. A las 1.50 horas de este domingo, en el paseo de Uribitarte de Donostia, los vecinos se quejaron de ruido y música. Los presentes recibieron con el “lanzamiento de botellas y objetos” a las patrullas y se produjeron cargas nocturnas. Un poco más tarde, a las 2.00 horas, en Urretxu, se detectó un botellón en la zona de Ipeñarrieta y se interpusieron dos multas. Un coche policial recibió el impacto de una piedra. En la capital vizcaína los hechos se produjeron a las 2.30 horas. Se avisó por megafonía a las personas presentes en la plaza de Levante pero, nuevamente, se arrojaron botellas contra las dotaciones policiales, que emplearon material antidisturbios. Finalmente, hacia las 3.00 horas, en la zona de la Alameda de Deba, había otro botellón que tuvo que ser disuelto con algunos incidentes.

En Radio Euskadi, el secretario general del sindicato policial Erne, Roberto Seijo, ha insistido en que el “déficit” de plantilla de la Policía vasca hace imposible dar cumplimiento a las medidas sanitarias. Ha asegurado que en los fines de semana hay "400 botellones" y ha denunciado que “con sólo 150 patrullas” es “imposible controlarlos”. "Hay un gran problema organizativo, un pequeño caos, porque los agentes vamos en plan pose, pero quienes recibimos los problemas y sufrimos los heridos somos los ertzainas ya que nos atacan y tiran botellas", ha explicado Seijo, que ha acusado a la dirección política de Seguridad de "poner en riesgo la integridad física" de los agentes al planificar actuaciones "en muchos casos imposibles de controlar".

