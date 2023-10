La Ertzaintza conmemora los 40 años de las mujeres en el cuerpo lejos aún de la paridad real

La Ertzaintza ha conmemorado este lunes en Bilbao el cuadragésimo aniversario de la incorporación de las mujeres a la Policía vasca con la misma solemnidad que celebró el propio cumpleaños del cuerpo. La efeméride está separada por un año porque, en un inicio, se vetó 'de facto' la presencia femenina al requerir el servicio militar coErmo requisito indispensable para ser ertzaina. Ahora son 1.341 las mujeres, un 17,95% de la plantilla total, pero el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que la cifra dista aún mucho de ser paritaria. Es prácticamente imposible ver una patrulla compuesta por dos mujeres.

“Todavía nos queda mucho por hacer. La Ertzaintza debe ser reflejo de la sociedad vasca y todavía hoy, lamentablemente, no lo es. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que así sea. Debemos superar el debate de hombres y mujeres. La Ertzaintza necesita personas, en el sentido más plural de la palabra. Personas que representen a la sociedad vasca del siglo XXI, una sociedad diversa, heterogénea, abierta, inclusiva y respetuosa. Una sociedad comprometida con la igualdad entre personas”, ha manifestado Urkullu en su intervención, iniciada con 16 minutos de retraso porque, con anterioridad, el lehendakari ha participado con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, en otro acto en Bilbao. Han asistido buena parte de los consejeros del Gobierno así como el segundo lehendakari, José Antonio Ardanza, a quien Urkullu ha saludado personalmente, entre otras autoridades y mandos policiales.

¿Cuál es la radiografía de la presencia femenina? La brecha se aprecia en que la unidad con más mujeres, la Policía Científica, apenas alcanza el 37%. La comisaría con menos hombres es de la Oria, con un 72%. No hay ni una sola mujer con el máximo rango, el de intendente, y solamente son tres las comisarias y otras tantas las subcomisarias. Eso sí, al frente de la Brigada Móvil (antidisturbios) hay una ertzaina y la directora es también una mujer por vez primera en la historia, Victoria Landa. Políticamente, Idoia Mendia fue temporalmente la primera consejera de Seguridad durante el final del mandato de Patxi López y Estefanía Beltrán de Heredia ocupó el cargo ocho años hasta ser relevada por el actual consejero, Josu Erkoreka.

El Gobierno de Urkullu ha aprovechado la conmemoración para recalcar que existe un “plan” con “45 medidas concretas, transversales y multidisciplinares para corregir desde el origen la actual infrarrepresentación de la Ertzaintza”. El deseo es que en 2026 el 40% de quienes entren en las promociones sean mujeres, cuando ahora el dato ronda el 30%. En 1983, en la primera promoción, la proporción fue del 14%, con 94 pioneras que no tenían instalaciones para ellas en Arkaute y a las que dieron como primer uniforme una falda, medias, zapatos de tacón y hasta un bolso. De cara a futuro, se prevén cuotas, facilidades en las pruebas físicas en situaciones de embarazo o después del parto, que haya más profesoras como referente en la academia de Arkaute o protocolos más completos contra el acoso y la discriminación. Asimismo, se perseguirá “potenciar la divulgación” en institutos, centros de FP y facultades para captar a jóvenes interesadas.

En nombre de las primeras mujeres ertzainas, ha tomado la palabra Ana Caldero. “El recibimiento no fue malo, ni mucho menos, pero es cierto que nos costó hacernos un hueco. [...] Es cierto que alguno hubo que no estaba demasiado contento, pero la mayoría vio que nos esforzábamos y que éramos tan capaces como ellos”, ha explicado. Eso sí, ha apuntado a que hubo destinos “vedados” en un inicio, un techo de cristal, y que tuvieron que pelear por permisos para lactancia o conciliación. “Mis compañeras y yo iniciamos un camino y ahora vosotras abrís brecha para las que vienen detrás. Hoy ya no somos hombres y mujeres. Todos somos ertzainas. Toca seguir trabajando pero vamos por el buen camino. Animo a las mujeres ertzainas a que sigan reclamando su espacio”

“Os damos las gracias. Os doy las gracias como hombre”, les ha dicho Urkullu a las mujeres ertzainas y, en particular, a las que accedieron en 1983. “Lo sabemos. No fue ni es fácil luchar contra el orden establecido. No tuvo que ser fácil llegar a un lugar completamente masculinizado, decir 'egun on' y que todas las cabezas se giraran. Hoy ponemos en valor vuestra decisión, esfuerzo y ejemplo. Habéis sido pioneras”, ha agregado el lehendakari.

El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, uniformado, ha querido recordar no solamente a las agentes que han acudido al homenaje sino a las que están de servicio. Se ha mostrado “orgulloso” de la institución y “orgullosísimo” de que haya cada vez más mujeres y ha recalcado que “la Ertzaintza nació del pueblo y para el pueblo”. Eso sí, ha realizado “autocrítica” y ha admitido que “en muchas ocasiones en la Ertzaintza no se ha tratado igual a la mujer que al hombre”. “Lo digo sin complejos”, ha señalado.

Documental: cuadragésimo aniversario de las mujeres en la Ertzaintza

En el acto se ha proyectado un documental con testimonio de cinco mujeres de diferentes generaciones de la Ertzaintza. Además de Caldero, participan Ruth, que ingresó en 1992 y ahora es agente de la Policía Científica, Mari Cruz, de 2005 y destinada en Tráfico, María de 2011 y miembro del grupo de Rescate y Naike, aún en prácticas al ser de la última hornada. En el vídeo cuentan episodios de discriminación como cuando fueron a verlas cómo se entrenaban en la piscina, cómo los uniformes aún hoy no están plenamente adaptados o cómo algunos conductores las han recibido al multarlas como “princesa”.