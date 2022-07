La Ertzaintza estrena datáfonos en las patrullas para el cobro de multas y denuncias 'online' para delitos leves

Dos innovaciones tecnológicas para la Ertzaintza. El Departamento de Seguridad ha puesto en marcha el pago de sanciones de tráfico en el momento y, además, se ha convertido en la primera Policía de España en implantar la denuncia 100% electrónica. Para lo primero, las patrullas de Tráfico dispondrán de 40 terminales de pago en movilidad (datáfonos) para que las personas infractoras puedan abonar 'in situ' las denuncias de tráfico. Y, para lo segundo, las víctimas de delitos de menor gravedad pueden ya denunciarlos en la página web del Gobierno vasco (www.euskadi.eus), con certificado digital y sin tener que pasar por comisaría.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, junto con la directora de Tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, la directora de Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, Olatz Arabiourrutia, y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, han presentado este miércoles en el peaje de Iurreta de la AP-8 los dos proyectos tecnológicos que la Ertzaintza pone en marcha este mes de julio, informa Europa Press.

Sobre el pago de multas con datáfono, desde este mes de julio las patrullas de Tráfico de la Ertzaintza disponen de 40 dispositivos: 15 Bizkaia, 15 Gipuzkoa y 10 Álava. Así, a partir de ahora, y en el marco de la operación salida-retorno 2022 en las carreteras vascas, las personas que cometan una infracción de tráfico podrán abonar las multas en el mismo lugar y momento en el que la Ertzaintza les denuncie. Con ello, el Gobierno promete “un salto cualitativo” en el procedimiento sancionador de tráfico de manera que la persona denunciada, podrá abonar la multa beneficiándose del procedimiento y descuento “pronto pago” sin necesidad de desplazarse o de esperar a que llegue a su domicilio la sanción con la carta de pago, según han precisado los responsables de Seguridad.

El pago a la Ertzaintza será siempre digital, a través de tarjeta de crédito o dispositivo de pago electrónico, se entregará recibo a la persona denunciada y nunca se solicitará pago en metálico de la sanción, se advierte. Con la puesta en marcha de este proyecto digital, la Ertzaintza se “alinea totalmente” con la directiva europea para la seguridad de los pagos por Internet.

Asimismo, la ciudadanía puede ya interponer denuncias 100% online en el caso de delitos de menor gravedad: sustracción de documentos, bienes o dinero, daños en bienes o cargos fraudulentos, por ejemplo. Todo ello ocurrirá siempre que no se conozca o no se pueda identificar a la persona autora, ni haya personas que hayan presenciado los hechos o a los que haya que tomar declaración, no haya existido violencia física, sexual o intimidación, y los hechos se hayan producido dentro del ámbito de Euskadi, han explicado en la presentación.

La Ertzaintza se convierte así en la primera Policía de España que dispone de esta opción. Es un avance tecnológico “importante” que permite a las personas víctimas de este tipo de delitos, o representantes en su nombre, presentar la denuncia en www.euskadi.eus, y aportar todo tipo de documentación para acreditar los hechos: fotografías, documentos, etc, según han detallado los responsables de Seguridad. Una vez aceptada y firmada la denuncia, tendrá toda la validez jurídica. Desde ese momento, la persona o quien actúe en su nombre con autorización, podrá acceder digitalmente al certificado de ella, copia del acta y sus derechos, evitando así tener que acudir a una comisaría salvo que desee, con posterioridad, ampliar la denuncia o aportar nuevos datos relevantes.

Se trata de un procedimiento “muy seguro y garantista ya que requiere de un sistema de autenticación y firma digital oficial”, han asegurado desde Seguridad. Además, todo el procedimiento quedará registrado en el apartado “Mi Carpeta” que cada persona tiene asignada en la sede electrónica del Gobierno vasco siendo siempre accesible previa identificación digital oficial. Con la denuncia electrónica, han añadido, se da “un paso sustancial en la simplificación de trámites para la ciudadanía, agilización del proceso de interposición de denuncias y, con ello, en la eficiencia de los recursos públicos”. En el caso de que la persona no disponga de certificado digital oficial y quiera optar por el trámite online, las personas víctimas de estos delitos de menor gravedad podrán continuar, como hasta ahora, descargándose el formulario disponible online y acudir, una vez relleno, a una comisaría de la Ertzaintza para su identificación y ratificación antes de 72 horas.