ETB paga por cada minuto de doblaje hasta 15 euros menos que en 2004

El servicio de televisión pública vasca, Euskal Telebista (ETB), ofrece por el doblaje de contenidos al euskera y al castellano unas tarifas reducidas en comparación con las que ofrecía años atrás. En algunos casos, se pagan hasta 15 euros menos que hace década y media por cada minuto doblado desde el original. Para el doblaje de un documental de media hora al euskera, por ejemplo, aplicaba en 2004 una tarifa de 1.433 euros; en 2020, se ha reducido hasta los 975. Son los datos desgranados en la respuesta dada en el Parlamento Vasco a una pregunta formulada por la parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre. Los contenidos de animación son los únicos que se resisten a la bajada y, en algunos casos, hasta mejoran las cifras.

El Parlamento Vasco designa a un exasesor de Urkullu al frente de EiTB entre las críticas de la oposición

Saber más

En el año de la pandemia, la cadena vasca ha roto la tendencia descendente de los años anteriores y ha duplicado el número de horas de series y miniseries dobladas. Si en 2019 se doblaron siete contenidos, con un total de veinticinco horas, la cantidad ha incrementado en 2020 hasta las trece, que suman 66 horas. El incremento, aunque no tan marcado, también se ha reflejado en la pequeña pantalla: han sido dieciséis horas repartidas en once películas, frente a las trece en ocho del año anterior. Pese a este esfuerzo, la televisión pública en euskera sigue en un estado crítico. Durante el confinamiento, sin partidos de pelota y con la parrilla repleta de reposiciones, hubo días en que no alcanzó ni el 1% de cuota de pantalla. Entre el 18 y el 24 de mayo, se anotó la peor semana de la historia: 0,8% de media, sostenida en gran parte por las 42.000 personas que no faltaron a la cita con la misa del domingo al otro lado de la pantalla.

Las diferencias se dejan también notar en el público al que van dirigidos los contenidos que se adaptan. De las 246 horas totales dobladas en 2020, 184 tenían a los jóvenes como destinatarios, mientras que tan solo 62 se fijaban en los adultos. La proporción, de 75% a 25%, es, aun así, menos marcada que en 2019, cuando el 81% iba destinado a los más pequeños de la casa y el 19% a los mayores. Es una única empresa, Mixer Servicios Audiovisuales, S. L., la que se encarga de todo el trabajo, tanto de doblar al euskera como de doblar al castellano.

"Pasos hacia adelante" en la subtitulación

Desde ETB se incide también en que se están dando "pasos hacia adelante" en el subtitulado de la programación. "Si bien no es posible subtitular el cien por cien de la programación de ETB, se siguen dando pasos hacia delante", asumen desde la entidad pública. Los datos varían en función de la cadena. En 2020, se subtituló el 72% de los contenidos de ETB2, el 65% de los de ETB3 —la infantil— y el 36% de los de ETB4.

De cara a 2021, se espera elevar la proporción de todas las cadenas hasta el 90%. ETB1, el principal canal en euskera, se queda muy atrás: 25% en 2020, y tan solo se pronostica un aumento hasta el 50% en este 2021. "Los subtítulos de televisión, además de garantizar el acceso a los contenidos audiovisuales de las personas con deficiencia auditiva, también son útiles para aquellas personas con dificultades para comprender el idioma, por lo que son una herramienta muy útil para aquellas personas que tienen problemas de comprensión del euskera", remarca Agirre en otra pregunta presentada al Parlamento.