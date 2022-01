La Eurocámara pide explicaciones al Gobierno vasco por el derrumbe en Zaldibar

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha resuelto este jueves pedir información adicional al Gobierno vasco sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar en el que murieron dos trabajadores, y se ha dirigido también a la Comisión Europea para que vaya "actualizando" su investigación sobre lo ocurrido.

Así ha sido la búsqueda en Zaldibar

Saber más

Así lo han consensuado los grupos políticos tras escuchar en sesión parlamentaria la petición presentada en nombre de la Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua), de la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y de la asociación Ekologistak Martxan Bizkaia para reclamar que se investigue la posible infracción de las normas sobre gestión de residuos y vertederos en la UE, según informa Europa Press.

En nombre de las asociaciones, Carlos Alonso ha advertido de la necesidad de se lleve a cabo una "investigación independiente" por parte de la Comisión Europea que dé respuesta a las dudas que hay en torno a este caso y obtenga "información propia", al tiempo que ha apuntado que, aunque el incumplimiento que denuncian pudiera no ser delictivo, sí debería vigilarse si hubo irregularidades o falta de diligencia en el control del vertedero.

También ha defendido que no hay un "delito imputable" a las autoridades medioambientales tras la primera sentencia porque el proceso no se dirigió contra ellas, pero ha considerado que ello "no es obstáculo" para que más adelante sí se dirija el procedimiento en esa dirección. Alonso ha concluido su intervención alertando de la "apuesta por el vertido masivo" de residuos industriales por parte de los gobiernos vasco y español, lo que deriva en una "dejadez" en el control de la explotación de vertederos que, a su juicio, acaban funcionando por criterios de "máximo beneficio" y no en función de las normas medioambientales.

El representante de la Comisión Europea presente en el debate ha admitido que los servicios comunitarios no tienen información detallada sobre el procedimiento de instrucción del caso ni del resultado de las pesquisas, por lo que ha pedido al peticionario que remita al Ejecutivo comunitario la información relevante. Además, ha considerado que podrían estar implicadas normativas comunitarias en materia medioambiental, si bien ha precisado que las primeras responsables de garantizar su cumplimiento son los Estados miembro.

Tras escuchar todas las intervenciones, la presidenta de la comisión de Peticiones, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, ha informado de que la institución exigirá a las autoridades autonómicas "información detallada" del suceso y de las medidas tomadas como consecuencia.

La misma petición se hará extensible a los servicios de la Comisión Europea para que los eurodiputados puedan examinar los datos que Bruselas haya podido recabar hasta la fecha, al tiempo que se solicita un informe preciso de las conclusiones de la investigación que hayan llevado a cabo. La comisión de Peticiones, además, mantendrá abierto el caso por lo que pide al Ejecutivo comunitario que también "vaya actualizando" su investigación y lo que reporte de ella a los eurodiputados, de modo que puedan avanzar en el estudio del expediente.

Montserrat también ha considerado necesario dirigirse a la comisión europarlamentaria de Medio Ambiente para pedirle opinión sobre la posible vulneración de la normativa comunitario, si bien ha precisado que tal demanda no les será remitida hasta que las autoridades autonómicas y la Comisión hayan reenviado la información que se les solicita.

El Gobierno vasco colaborará "en todo lo que pueda"

Tras conocerse la noticia el Gobierno vasco ha asegurado que colaborará "en todo lo que pueda" con la Eurocámara de Bruselas, en cuanto esta le requiera más datos sobre la investigación del derrumbe del vertedero de Zaldibar, en el que murieron dos trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del Ejecutivo autonómico han indicado que todavía no han recibido un requerimiento oficial por parte del Parlamento europeo, pero en cuando lo reciban, aportarán "toda su colaboración", al igual que "están haciendo en los juzgados" en el proceso judicial abierto por la catástrofe.