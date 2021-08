Euskadi alerta a las embarazadas para que se vacunen: hay ocho ingresadas con COVID-19 en planta y dos en la UCI

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha hecho un llamamiento a todas las embarazadas para que se vacunen contra la COVID-19. Hay ocho mujeres gestantes ingresadas en planta y dos en la UCI, ha alertado. Según los datos aportados, hay 10.662 embarazadas en Euskadi, de las que 2.005 tienen la pauta completa y 1.137 más una dosis. Hay otras 1.587 ya citadas, pero 5.933 no tienen protección alguna. Todos los mayores de 12 años pueden pedir libremente cita a través de la web de Osakidetza, también estas mujeres, según ha remarcado la titular de Salud.

Sagardui ha informado también de que hay disponibles alrededor de 22.000 huecos para recibir la vacuna de aquí a la primera semana de septiembre, por lo que ha invitado no solamente a los jóvenes que ahora están siendo llamados sino a personas de más edad que en su día dejaron pasar su turno. "Por favor, que lo hagan lo antes posible", ha implorado. Estas horas libres se van incrementando también con esas personas que tenían turno pero que contraen la enfermedad justo antes. En concreto, ha ocurrido en 3.594 ocasiones en la última semana, aunque más entre mayores de 29 años (unos 2.000) que entre los más jóvenes (1.600).

Las vacunas de Janssen, para los rezagados

Esta semana está prevista la llegada de 78.390 vacunas de Pfizer, 39.190 de Moderna y 13.050 de Janssen. Para los menores de 40, el colectivo pendiente ahora de ser llamado, solamente son válidas Pfizer y Moderna, lo que está condicionando el ritmo de la campaña en las últimas semanas. De hecho, este fin de semana se han inoculado casi un 70% menos de dosis que el anterior. Sagardui, en todo caso, ha asegurado que se empleará la nueva remesa de Janssen para aquellos mayores de 40 años que den ahora el paso de vacunarse. Facilitará con ellos la logística ya que requiere de un único pinchazo.

La consejera ha asegurado que es "una buena noticia" que el 70% de los vacunables tengan ya la pauta completa. Sin embargo, ello no equivale al 70% de la población, la cifra que al inicio de la campaña se marcó como orientativa de la inmunidad de grupo. Esos vacunables son los mayores de 12 años sin contraindicaciones. Este lunes quedan algo menos de 150.000 personas para alcanzar ese porcentaje. No obstante, la aparición de nuevas variantes parece hacer necesario un mayor volumen de cobertura. Sagardui ha dicho desconocer cuál es esa cifra y ha recordado que, por el momento, no hay ninguna vacuna autorizada para menores de 12 años.

Por otro lado, la responsable de Salud ha admitido que los resultados de las pruebas de antígenos no son válidos para obtener el denominado 'pasaporte COVID' y que quienes quieran viajar tendrán que pasar una PCR. La consejera ha diferenciado entre el plano "diagnóstico", para lo cual una prueba antigénica es igualmente fiable que la PCR, y el de "facilitar la movilidad" entre países de Europa, que se somete a criterios comunes de las autoridades comunitarias.

