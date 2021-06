Euskadi amplía a otros 78 sectores y complementa con 50 millones el plan estatal de ayudas a empresas y autónomos afectados por la pandemia

El Gobierno vasco ha decidido ampliar las ayudas económicas directas a sectores afectados por la COVID-19 en dos aspectos clave. Por un lado, ha acordado ampliar en 50 millones la dotación inicial asignada por el Estado a la comunidad autónoma, por lo que el presupuesto sube de 218 a 268 millones. Por otro lado, se han añadido 78 CNAE (el código que marca el tipo de actividad potencialmente beneficiaria) al listado inicial de 95, más de la mitad de los cuales están vinculados con el área de Turismo, Comercio y Consumo, una de las áreas más golpeadas en la pandemia.

El tren de alta velocidad avanza lento en Euskadi: un viaje de 34 años sin ver la estación final

Saber más

Según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que ha comparecido ante los medios de comunicación este martes al término del Consejo de Gobierno, la convocatoria se abrirá el 5 de julio y podrán presentarse solicitudes hasta el 30 de julio, aunque solamente por vía telemática. "Hay un margen de cuatro semanas. Quiero trasladar un mensaje de calma. No sea que por esa ansiedad de ser el primero podamos tener un problema informático. Trataremos que no se sature el sistema pero pedimos colaboración", ha señalado el consejero, aunque ha admitido que el dinero se repartirá por orden de llegada. En agosto “se analizarán” las peticiones y “los primeros pagos llegarán en el mes de septiembre”, ha indicado. Eso sí, se enfatiza que los que quieran acogerse a las subvenciones han de “mantener la actividad” hasta “al menos” el 30 de junio de 2022, a “no repartir dividendos” durante 2021 y 2022 y a no subir el salario de los directivos en los próximos "dos años".

Euskadi estima que podrán acceder a las ayudas "unas 35.000" empresas o autónomos, si bien el resultado final será una incógnita hasta que se abra el plazo de solicitudes. El requisito es haber tenido una caída de la facturación de un 30%. Los fondos "tienen carácter finalista" y se podrán destinar a pagar deudas con banca y proveedores contraídas con facturas emitidas desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021. Como regla, se exige usar el dinero para pagar las deudas de más antigua a más reciente y primero los particulares antes que la banca. Las ayudas, incide el Ejecutivo vasco, son “compatibles” con cualquier otro programa de apoyo público o privado y, según Azpiazu, en el caso de que fuesen necesarias más líneas de crédito, se habilitarían.