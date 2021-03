Euskadi arranca el mes de marzo con un 70,6% de los 42.000 sanitarios todavía sin vacunar contra la COVID-19

Euskadi arranca el mes de marzo con un 70,6% de los 42.000 sanitarios del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) todavía sin inmunizar contra la COVID-19 y al 21,5% le falta incluso la primera dosis, lo que necesariamente retrasará la finalización de este proceso hasta abril. Hasta el 31 de enero, 5.398 sanitarios se habían contagiado de COVID-19 desde que una internista del hospital de Txagorritxu de Vitoria fue la primera profesional con positivo confirmado a finales de febrero de 2020. Son casi el 13% del total.

Son 47.926 las personas que han recibido ya la doble dosis de su vacuna, el 2,20% del total de la población vasca. En el fin de semana 1.370 personas más han quedado protegidas y 3.867 han sido citadas para recibir la primera dosis. En total, se han administrado 129.340 unidades de las 195.560 recibidas, 149.760 de Pfizer, 7.900 de Moderna y 37.900 de AstraZeneca.

El informe no ofrece datos de cómo avanza la vacunación de las personas mayores de 100 años tras la polémica del pasado viernes en que se admitió que no había sido posible contactar con la mitad del censo. En teoría, este lunes estaba previsto que se arrancara con los mayores de 90 años. En paralelo, el Gobierno vasco continúa con su política de hacer anuncios casi diarios para mostrar los avances de la campaña y este lunes ha anunciado la apertura como "experiencia piloto" del primer centro no sanitario para la vacunación 'masiva' de la población, la antigua plaza de toros de Illunbe en Donostia, ahora utilizado como pabellón deportivo. Allí se enviará a "profesionales esenciales" que van a recibir dosis de AstraZeneca. Se trata del punto número 26 y la lista es ampliable en función de la necesidad. Ya en la campaña de la gripe se exploró esta fórmula.

En cuanto al resto de grupos, en las residencias el proceso está prácticamente finalizado. Del 97,3% de quienes han recibido la primera dosis entre usuarios y trabajadores solamente un punto porcentual tiene pendiente la segunda y definitiva. Ello ha llevado casi a cero la afección de la COVID-19 en estos centros duramente castigados y en los que se han producido más de un millar de fallecimientos en este año. En cuanto a la Sanidad privada, la primera vuelta ha abarcado ya al 32,6% de la población diana; en la Ertzaintza, el 47,6% tiene ya media pauta. Osakidetza no desglosa tampoco cuántos profesores tienen la vacuna o cómo van los otros grupos en que se ha anunciado la puesta en marcha de la inmunización.

