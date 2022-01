Euskadi autoriza la vuelta de la competición de deporte escolar tras el cuestionado parón para evitar contagios

Euskadi recuperará este fin de semana las competiciones de deporte escolar después del parón de Navidad y dos semanas más de suspensión como medida para controlar la expansión de la COVID-19. Después de que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, no precisara nada tras varias preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa y de que recalcara que la "competencia" es de las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y no del Gobierno vasco, el Ejecutivo autonómico ha informado unas pocas horas después de manera unilateral de que "la decisión es la de levantar la suspensión de todas las actividades extraescolares, por lo que consecuentemente no es necesario que se siga manteniendo la suspensión de las competiciones de deporte escolar desde el mismo día 28 de enero".

Euskadi asume el incremento de los fallecimientos por COVID-19 pero remarca que el dato en España es peor

Saber más

Esta restricción se sumó al protocolo escolar para el regreso tras la Navidad y ha sido una más de las medidas en vigor hasta el 28 de enero junto a las limitaciones de horarios y aforos en la hostelería, la reducción de público en eventos o el uso del pasaporte COVID para acceder a una larga lista de espacios. Sagardui explicó que se trataba de evitar la "mezcolanza" de escolares de diferentes 'burbujas' para reducir el riesgo de nuevos contagios en un contexto de gran transmisión de la variante ómicron del Sars-Cov-2. Sin embargo, el veto solamente afectaba a la competición escolar y no a los entrenamientos, que en un porcentaje alto suponen la mezcla de niños de varias aulas. Tampoco se ha parado el deporte federado.

La medida ha suscitado las quejas de federaciones deportivas y familias. La de baloncesto, por ejemplo, alegaba que sus canchas son un "entorno seguro" y que la suspensión de los partidos no les parecía "eficaz" para controlar los positivos. Además recalcaban la incoherencia de que quienes estuvieran federados, con la misma edad y circunstancias, no parasen o que se hayan mantenido otras actividades en interiores o con más concentración de personas en las que se pueden mezclar esos mismos niños. "Las propias instituciones lanzan notorias campañas dedicadas a la importancia de adquirir hábitos saludable", denunciaban.

Incluso las diputaciones han esgrimido estos días que era un planteamiento "absurdo". Ha sido el caso al menos de Álava y Gipuzkoa, cuyas áreas de Deporte están dirigidas por el PSE-EE dentro de las coaliciones con el PNV. No obstante, todas ellas acataron las directrices del Gobierno vasco en estas semanas y no ha habido competiciones escolares a diferencia de cuando los ayuntamientos de Vitoria, Donostia y otros municipios -con excepción de Bilbao- optaron por mantener las cabalgatas de Olentzero y los Reyes Magos, por ejemplo. En el comunicado en el que se anuncia el fin de estas restricciones, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu explica simplemente que este martes "se ha desarrollado una reunión en la que han participado los departamentos de Salud, Cultura y Educación" del Gobierno vasco con el ánimo de "valorar la posible reanudación de las competiciones en el deporte escolar" y que, "finalizada esta reunión, se ha notificado a las diputaciones forales, competentes en la materia, que la decisión es la de levantar la suspensión de todas las actividades extraescolares".