Euskadi detecta un primer caso importado de la variante nigeriana del coronavirus, 57 de la brasileña y 26 de la sudafricana

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha informado este miércoles en su comparecencia semanal en el Parlamento Vasco de que en Euskadi ha aparecido ya un primer positivo de la variante del Sars-Cov-2 denominada B.1.525, identificada por vez primera en Escocia pero cuyo origen se ubica en Nigeria. Se trata de un contagio importado y llega más de un mes después de los primeros casos similares en España. Este caso se suma a otros 57 de la variante brasileña y 26 sudafricana.

Euskadi sigue en alerta roja y vuelve a superar la barrera de 1.000 contagiados en 24 horas

Saber más

Sagardui, no obstante ha matizado que no están originando ni transmisión local ni mayor volumen de incidencia, ya de por sí elevadísima tras una jornada con más de 1.000 casos por vez primera desde principios de febrero. No muestran "una gran expansión" o, al menos", "no muestran la capacidad de expansión que mostró esta otra al principio". Por el contrario, la denominada como variante británica, secuenciada el pasado mes de diciembre, ha terminado por sustituir plenamente a la conocida como "cepa salvaje" del coronavirus, con la que se inició la pandemia.

39 fallecidos con COVID-19 en la última semana

Por otro lado, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado este miércoles que entre el lunes 5 y el domingo 11 de abril fallecieron 39 personas con COVID-19, aunque remarca que en 13 casos no fue el coronavirus la causa directa. En los últimos días ha habido entre tres y siete decesos. La vacunación ha reducido de manera ostensible la letalidad en personas mayores y residencias y, en consonancia, la cifra global, que representa el 2,2% de los 180.342 casos totales cuando hace apenas una semanas era próximo al 2,4%. Son 4.088 las muertes totales que ha dejado la pandemia desde que se detectaron los primeros casos el 28 de febrero de 2020

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.