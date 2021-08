Euskadi dice agur a AstraZeneca el mismo día en que un 70% de los vascos tiene ya al menos una dosis

Ahora sí, la campaña de vacunación ha llegado al 70% de la población vasca. En concreto, el 70,53% tiene ya al menos una dosis, es decir, 1.536.360 personas. En pocas semanas, cuando reciban la pauta completa (21 ó 28 días, en función de si tiene Pfizer o Moderna), se llegará al porcentaje que inicialmente se había fijado como mínimo para lograr la inmunidad de grupo, aunque la presencia de nuevas variantes como delta parece requerir de mayor cobertura. Ahora mismo esa proporción de vacunados está en el 64,46% (1.403.984 personas) pese a algunos titulares confusos de la última semana, que habían tomado como referencia solamente a la población vacunable, que incluye a mayores de 12 años sin contraindicaciones. De ese grupo, el 71% está ya protegido.

Los vacunódromos vascos encaran el fin de semana con una disponibilidad oficial de 153.343 unidades, aunque no es un dato muy preciso. Por un lado, porque AstraZeneca ya no se emplea y casi tampoco Janssen, ya que no están autorizadas para los más jóvenes. Por otro lado, en el caso de Moderna se aprovechan 11 dosis de viales de 10. Hay 52.784 unidades de Pfizer en 'stock' y 5.680 de Moderna. De AstraZeneca, en cambio, quedan 74.812 y Osakidetza avisa: "A día de 6 de agosto damos por finalizada la vacunación con AstraZeneca habiendo administrado todas las segundas dosis correspondientes. En lo sucesivo, los cambios que pueda haber en los datos relativos a este producto corresponderán bien a segundas dosis pospuestas tras contagio de COVID-19 o a correcciones derivadas de la revisión de los registros previos". El uso de esta vacuna ha estado lleno de incidencias, con suspensiones por unos casos de trombos y cambios en las edades. Los sobrantes acabarán siendo donados.

Máximo en la UCI desde mediados de mayo

Aunque la curva de contagios mantiene en Euskadi su lento descenso, los nuevos positivos se mantienen en más de un millar diario y las UCI llegan a su máximo nivel de ocupación en esta ola. Este viernes hay 66 casos críticos en la red hospitalaria de Osakidetza, cinco más que en la jornada anterior y el peor registro desde mediados de mayo, cuando se retomó la actividad quirúrgica ordinaria que había tenido que ser paralizada por las severas consecuencias de la ola que siguió a la Semana Santa. Son un total de 325 las personas ingresadas (54 en las últimas 24 horas) y es una cifra que se mantiene estable una semana después de que empezara a caer el volumen de nuevos positivos. Sí se aprecia con más intensidad que la proporción de sintomáticos entre quienes se hacen la prueba es cada vez menor, ahora del 41,4%, cuando llegó a máximos próximos al 54%.

Los 1.048 nuevos casos detectados este viernes se reparten en 591 en Bizkaia, 327 en Gipuzkoa y 108 en Álava, además de 22 entre personas o de fuera o sin residencia conocida. La incidencia decrece en los tres territorios un 13% de media aunque a menos velocidad en Álava, que además está viviendo aglomeraciones en Vitoria con motivo de las supuestas no fiestas de La Blanca, que han llegado con la capital con una tasa por encima de 600, esto es, muy encima del nivel de alerta roja. Solamente Usurbil entre los municipios de más de 5.000 habitantes no está en nivel rojo. Es más ha pasado de alerta naranja a amarilla al ver mejorada su situación en las últimas horas. La tasa de positividad sigue muy alta, en 12,7%, aunque el R0 en menos de 1 (0,83 de media) sí que indica que la pandemia seguirá a corto plazo en un ciclo descendente. Por edades, la tasa remite ya también entre los mayores de 65 años, sector de más riesgo y en el que ha seguido creciendo la transmisión mientras bajaba entre los jóvenes.

