Euskadi edita una guía para hacer frente a la violencia machista en las fiestas

El Gobierno vasco ha confeccionado una guía pensada para prevenir las agresiones machistas en las fiestas y que se repartirá entre ayuntamientos, comisiones de fiestas y establecimientos hosteleros. “Queremos que desde el primer momento en el que se comienza a organizar unas fiestas se tenga siempre presente que deben ser espacios seguros para las mujeres: que ni la fiesta ni el alcohol justifican ninguna actitud que no se base en el respeto a las personas, que nada justifica una agresión machista”, ha remarcado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ha presentado el documento este lunes acompañada de Izaskun Landaida, directora de Emakunde; Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria y presidente de Eudel, la asociación de municipios vascos, y las directoras de Igualdad de cada una de las diputaciones.

El objetivo de la guía —que se puede leer en este enlace— consiste, según ha explicado Artolazabal, en brindar a los organizadores de las fiestas “pautas” para identificar y prevenir agresiones machistas y también para conseguir que “los espacios festivos sean inclusivos y libres de violencia”. “Quienes estáis detrás de la barra o en la atención al público sois clave en la prevención, detección y primera atención ante una agresión machista. Por eso, vuestra colaboración es fundamental para lograr construir espacios festivos en los que todo el mundo pueda disfrutar en libertad”, se puede leer en un apartado de la guía, escrita toda en segunda persona. “Será un verano especial tras dos años de pandemia. Ahora que se habla de vuelta a la normalidad, queremos recordar que no podemos hablar de normalidad mientras se produzcan agresiones sexistas”, ha recordado la consejera. Urtaran, que ha destacado el papel que tienen los ayuntamientos en el desarrollo de los planes de sensibilización de la ciudadanía contra la violencia machista, ha ahondado también en esa idea de la “normalidad”: “Las agresiones machistas representan la 'vieja normalidad' que no debe volver y no tienen cabida en nuestros pueblos y ciudades”. “Todas las ganas de fiesta se han de canalizar a través del respeto”, ha incidido.

La guía se engloba dentro del programa Beldur Barik, coordinado por Emakunde (el Instituto Vasco de la Mujer) y dirigido a prevenir la violencia sexista. “Ya hay un camino andado, esto no es de ayer. Sabemos que en muchas localidades se han dado avances importantes en la materia en los últimos años y que contamos con una ciudadanía cada vez más atenta y menos tolerante con la desigualdad y la violencia contra las mujeres”, ha asegurado Artolazabal, que se ha dicho “consciente” de que se hace necesario un “trabajo interinstitucional” para lograr que las fiestas sean igualitarias. En la presentación de la guía, han estado también, precisamente, Izaskun Landaida, directora de Emakunde, y las directoras de Igualdad de cada una de las diputaciones: Ainhoa Cambo de Álava, Patricia Campelo de Bizkaia y Miren Elgarresta de Gipuzkoa.

Artolazabal ha hecho hincapié en la necesidad de saber “cómo prevenir y cómo evitar” las agresiones, pero también “cómo atenderlas”, y que por ello se va a trabajar en la elaboración de lo que ha llamado “protocolo de atención” y en otro “protocolo de respuesta pública”. “Es cierto que durante la pandemia se produjo una reducción importante de las agresiones sexistas, pero ahora se está produciendo un repunte. Era necesario y urgente dar una imagen de rechazo frontal a todas estas acciones, que van en contra de la libertad de las mujeres. Era necesario decir que Euskadi no va a consentir que se produzca ninguna de estas agresiones y que la agresión siempre es responsabilidad de quien ejerce la violencia”, ha explicado. “Las mujeres tenemos derecho a vivir en tranquilidad las fiestas y a disfrutarlas como queramos”, ha trasladado.