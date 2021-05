Euskadi sólo garantiza cumplir la fecha para la segunda dosis a los menores de 60 años que rechacen AstraZeneca y elijan Pfizer

Euskadi solamente promete a quienes tengan una primera dosis de AstraZeneca y quieran recibir una segunda de esa misma marca comercial que tratará de que el pinchazo sea "lo más cercano posible" a las 12 semanas que han de separar ambas dosis según la fecha técnica del producto. Sin invitar a nadie a renunciar a ello, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que las citas -casi con la misma hora y en el mismo día- solamente se garantizarán para quienes se decanten por Pfizer y ha indicado que, para renunciar a ella, habrá que "rellenar un cuestionario", pasar a otra lista de espera sin fechas concretas y, finalmente, llevar firmado el consentimiento informado en el momento definido para la vacunación. "La vacuna será Pfizer", ha insistido.

Euskadi descarta suavizar las restricciones por la COVID-19 este fin de semana y recuerda que no "negocia" con hosteleros

Saber más

Sagardui no ha dado datos de las primeras personas que están ya en esta situación y han tenido que tomar una decisión. Ha indicado que los pocos casos de este lunes no son significativos para extraer conclusiones generales. También hay una tercera opción, que es que los afectados se queden con la primera dosis como única protección. "No hay información que dé ninguna dirección", ha insistido a preguntas de los periodistas la titular de Salud.

Euskadi inició la campaña de vacunación con una estrategia clara de guardar el 50% de todas las dosis recibidas para garantizar el segundo pinchazo a quienes recibían el primero. Pero precisamente con AstraZeneca se pasó a lo que Sagardui ha bautizado como "dosis suministrada, dosis administrada". Así las cosas, ahora hay 83.000 personas pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca que podrían solicitarla y un porcentaje muy alto de los sexagenarios, que la tienen indicada sí o sí y que son unos 280.000. Y la dotación total de preparados de esta marca -aunque se exprime hasta la última gota para extraer una undécima dosis de cada vial- es de unas 29.000 unidades, 12.000 de ellas llegadas en las últimas horas. Ya el viernes, el viceconsejero José Luis Quintas llegó a deslizar que podría tocar usar igualmente Pfizer para cubrir a parte de los mayores de 60 años pendientes de AstraZeneca, aunque Sagardui prefiere no caer en "futuribles" y aunque la preocupación por los suministros es palpable se confía en la llegada de cargamentos masivos para compensar este escenario.

Sagardui ya exteriorizó su preocupación de que estos condicionantes retrasasen el calendario propio de Pfizer hasta el punto de no poder ofrecer citas nuevas en dos semanas por tener que usarla para tapar el agujero de AstraZeneca. Sin embargo, el proceso podría continuar con Moderna y Janssen. Entre los mayores de 16 años, un 47,7% tiene "al menos una dosis" y el 22,3% "el máximo de inmunidad". "El factor limitante es el de la disponibilidad de vacunas. Debemos esperar y ver cómo se van sucediendo las entregas. Eso nos va a marcar la capacidad de vacunación", ha subrayado la consejera.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.