Euskadi notifica 941 nuevos positivos de coronavirus y la pandemia decrece un 1% en una semana

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado este martes 941 nuevos positivos en COVID-19, un 8,9% del total de pruebas realizadas (más que en la jornada anterior). En las últimas 24 horas fueron 10.631 los diagnósticos, 7.650 pruebas PCR y 2.981 test de antígenos, lejos de las 17.890 que constituyó un récord hace solamente una semana. Preguntado por este descenso, el Ejecutivo no ha explicado si hay alguna razón específica, aunque el 'número dos' del Departamento de Salud, Iñaki Berraondo, señaló en el Parlamento que el 'stock' de PCR era menor del deseado, aunque Osakidetza sí que almacena cientos de miles de pruebas de antígenos. No son exactamente intercambiables, sobre todo en asintomáticos, pero sí están adquiriendo cada vez mayor protagonismo y su resultado es más veloz.

La tasa de incidencia ha bajado ligeramente en Euskadi tras haber dejado atrás los máximos de hasta 1.500 casos diarios. De hecho, la pandemia ha descendido un 1% en la última semana, hasta un 3% en Gipuzkoa, el punto más crítico en los últimos meses. Los casos activos han caído un 10%. Ya hay algunas localidades en los casos han bajado de los 500 por cada 100.000 habitantes en 14 días, lo que se considera como el umbral crítico, si bien la tasa general de Euskadi es aún de 816,63 (1.064,56 en Gipuzkoa, 720,48 en Bizkaia y 551,88 en Álava y 999,2 en Donostia, 732,3 en Bilbao y 577,7 en Vitoria). Los últimos 941 casos se reparten en 411 guipuzcoanos, 375 vizcaínos y 146 alaveses, además de nuevo personas o de fuera o sin residencia conocida. De ellos, el 37,4% eran sintomáticos. El tramo de edad en que más se expande la pandemia es entre los mayores de 80 años, donde hay mayor porcentaje de letalidad, aunque la incidencia mayor se sigue concentrando en adolescentes.

El indicador más utilizado en epidemiología para valorar la evolución de un virus es el R0, que indica los casos que origina cada infectado. Si es menor de 1 ello implica que son necesarias dos personas enfermas para generar un positivo. Desde el fin de semana ese indicador está por debajo de esa barrera y este martes marca un mínimo en Euskadi de 0,89. Sin embargo, en Álava ha vuelto a estar por encima de 1, lo que indica que la cadena de contagios volvería a estar en expansión en este territorio (1,03).

En cuanto a la situación hospitalaria, la presión sigue siendo alta pero ha descendido ligeramente en 24 horas. De 145 pacientes críticos en UCI se pasa a 141 -no se aclara si son mejorías o fallecimientos- y de 661 hospitalizados en general a 624. Los ingresados en las últimas horas fueron 51, lejos del máximo de 91alcanzado este mes y la media semanal está cayendo también desde el fin de semana. No obstante, las autoridades sanitarias ya han advertido que el descenso en los contagios no supone un alivio automático para los hospitales. Euskadi se mantiene en alerta 5 de 5 en cuanto a transmisión del virus y 3 de 5 en cuanto a los planes de contingencia asistencial.

Alerta de salud pública en Arrasate-Mondragón, donde los casos se han disparado un 37% en siete días

Por otro lado, Osakidetza ha lanzado una nueva alerta de salud pública, en este caso dirigida a la población de Arrasate-Mondragón de entre 13 y 40 años, que tendrá que hacerse una prueba PCR. El motivo, como en otras localidades, es la alta incidencia de la pandemia en esa localidad guipuzcoana. Los casos se han disparado un 37% en la última semana en un contexto general de ligera mejoría. Son 204 infectados en una localidad de 20.000 habitantes en solamente siete días. La tasa de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, más del triple del umbral de 500, que ya es considerado crítico, el doble de la media vasca y mucho más que la media guipuzcoana. Es más, el coronavirus se ha colado incluso en la residencia de mayores Iturbide, la que más fallecimientos registró en la primera ola.

Para la realización de la prueba, los afectados han de pedir cita previa o bien en el ambulatorio (943 03 52 50) o bien en el teléfono general de información (900 20 30 50). El cribado empezará este miércoles y se prolongará hasta el viernes. Se realizará en el hospital de la localidad en horario de tarde (de 15.30 a 18.00 horas). En los institutos, la PCR de los estudiantes la gestionarán los propios centros educativos. En Euskadi son 106 los colegios con casos y 156 las aulas clausuradas (el 0,89% del total).

Otro cribado en Bilbao, en Mina del Morro

Osakidetza, asimismo, ha realizado otro llamamiento a que se hagan una PCR las personas de entre 13 y 40 años de la zona de salud de Mina del Morro, en Bilbao. Allí la incidencia ha crecido un 67% en cuestión de siete días y la tasa es de 831,30 tras la aparición de 59 casos desde el pasado martes. Los afectados tendrán que pedir una cita en el ambulatorio (94 400 77 60) o en el teléfono general (900 20 30 50). No obstante, los alumnos de Berrio-Otxoa, Mina del Morro y Karmelo Ikastola recibirán información en los propios centros. Las pruebas se harán en una carpa exterior del hospital de Basurto, como en otros cribados, entre el miércoles por la tarde y el viernes.