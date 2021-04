Euskadi plantea proyectos autonómicos para que no se "troceen" las iniciativas que recibirán financiación europea

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha criticado que el Gobierno central "no ha consensuado" con las comunidades autónomas el plan de reformas 'España Puede' presentado al plan de recuperación europeo, y ha anunciado que va a proponer al Gobierno de España PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) autonómicos, para que las comunidades autónomas no se vean "obligadas a trocear" sus proyectos estratégicos por distintos ministerios al optar a los fondos europeos.

En el pleno de control que se ha celebrado este viernes en la Cámara, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha preguntado a Azpiazu sobre el "desfase" entre el plan 'España Puede' enviado a Bruselas por el Gobierno central a los fondos del plan de recuperación europeos, y el plan Euskadi Next elaborado por el Gobierno Vasco. Gordillo ha criticado que las medidas incluidas en el plan del Ejecutivo vasco son "superficiales, demasiado generales" y cree que el Gobierno central está "yendo a su bola" en este asunto, informa Europa Press.

Azpiazu ha recordado que esta semana España ha enviado su Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'España Puede' a Bruselas que incluye 70.000 millones de préstamos, además de los 70.000 millones de subvenciones y cuenta con cuatro pilares transversales: transición verde, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género. Asimismo, ha señalado que las inversiones y reformas se implementarán en los próximos tres años y el Gobierno central prevé que la ejecución del Plan permitirá sumar al crecimiento del PIB dos puntos porcentuales de media anual en los años 2021 y 2022.

Para Azpiazu, esta "lluvia de cifras, aún no ha llegado a tierra" y ha mostrado su "profunda preocupación" por la fórmula elegida por el Gobierno de España para el diseño de este plan. En este sentido, ha criticado que este "importante plan de reformas" no ha sido "consensuado con las comunidades autónomas" y ha recordado que Euskadi ha trasladado al Ejecutivo central su "queja por la falta de participación en el diseño". También ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que con la "obsesión por la recuperación rápida, se pierda la oportunidad para transformar la economía". "Nos preocupa que la mirada del Gobierno de España esté puesta en 2023 y no en 2030", ha indicado.

Para Azpiazu, la obligación de ejecutar los 70.000 millones de subvenciones en 2023 que plantea el Estado, "pone en serio riesgo la eficacia de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y también la recepción de los mismos", ya que "Europa condiciona su entrega al cumplimiento de hitos y objetivos, que con los plazos que se manejan va a ser prácticamente imposible de realizar y nos veremos perjudicados en años sucesivos".

El consejero ha adelantado que el Gobierno vasco presentará a mediados de mayo su segunda versión del Euskadi Next tras analizar las aportaciones de agentes, instituciones implicadas y de los grupos de la oposición. Además, ha anunciado que esta la segunda versión de Euskadi Next incluye una figura que va a proponer al Gobierno de España para que las comunidades autónomas no se vean "obligadas a trocear proyectos estratégicos multisectoriales y plurianuales". Propondrá ámbitos tractores regionales, una especie de PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) Regionales o autonómicos, dirigidos a "aprovechar las fortalezas de las Comunidades Autónomas como palancas sobre las cuales sostener e impulsar la transformación" económica.

También ha denunciado que el Gobierno Vasco está conociendo "a cuenta gotas" las líneas de inversión y las transferencias que en su caso le corresponderían al País Vasco, y ha criticado que en su diseño "no se ha tenido en cuenta el nivel desigual de desarrollo de las políticas públicas" de cada Comunidad Autónoma "y cuando se ha considerado, solo ha servido para penalizar a Euskadi en el reparto por su mejor posición".

El consejero vasco cree que el Gobierno central "merma la posibilidad de emplear las fortalezas de país como palancas para la recuperación, la transformación y la resiliencia" porque la distribución de recursos entre Ministerios y el reparto posterior que éstos están realizando hacia las comunidades autónomas "se ha focalizado en mitigar debilidades en lugar de reforzar fortalezas".

Respecto a los mecanismos de gobernanza establecidos por el Gobierno central, Azpiazu cree que "no han quedado lo suficientemente establecidos", ya que aunque "se ha hablado mucho de cogobernanza o gobernanza multinivel, parece que se ha reducido al ámbito de la implementación de un plan en cuya elaboración, las Comunidades Autónomas no han sido consultadas".

Sobre la forma que utilizará el Gobierno Vasco para acceder a estos fondos y canalizarlos, el consejero ha aclarado que "la fórmula de gobernanza está perfectamente identificada y recogida en la Ley de Presupuestos de Euskadi 2021". Además, ha explicado que el Ejecutivo vasco ha creado una Viceconsejería de Economía y Fondos Europeos, con una dirección de fondos europeos, que se encargará de la programación, seguimiento y evaluación de los fondos FEDER y del REACT-EU y MRR. "Entendemos que es muy necesario que existan sinergias en el uso y la gestión de los distintos fondos procedentes de Europa, tal y como la propia UE está promoviendo, para optimizar su uso", ha destacado.

Además, ha informado de que se ha creado una comisión interdepartamental del Gobierno que trabaja de forma bilateral y participa en las conferencias sectoriales con el Gobierno central. También ha recordado que la Ley de Presupuestos contempla que el Gobierno comparecerá cada tres meses para dar cuenta de los avances que puedan darse "cuando los haya", y ha adelantado que solicitará una comparecencia parlamentaria para finales de mayo, para informar a los grupos de los pasos que se han dado. Por último, ha animado a PP+Cs y a todos los grupos de la Cámara, a que se sumen a este "reto colosal que tenemos por delante" porque "fracasar no es una opción".