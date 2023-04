Ezkio/Itsaso, la conexión de AVE que saca las incoherencias territoriales de los partidos en Vitoria y Pamplona

Una resolución relevante -pero no determinante- de la comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo de la pasada semana y ratificada este miércoles por la Eurocámara para que no se retrasen las conexiones ferroviarias de alta velocidad entre España y Francia por Irún/Hendaya más allá de 2030, como pretendía el Gobierno de Emmanuel Macron, ha levantado en Euskadi una gran polvareda por su letra pequeña. La enmienda 471, en concreto, plantea incorporar a la red principal comunitaria (TEN-T) una línea “para mercancías y pasajeros” entre Pamplona y la pequeña localidad guipuzcoana de Ezkio/Itsaso (575 habitantes) que haga de conexión entre el corredor atlántico y el mediterráneo. La europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao, impulsora del texto, se felicitó con un vídeo por el acuerdo - “no hay ninguna razón para la adopción de ninguna otra propuesta; [tenemos] muchas y muy buenas noticias”-, PP y CS votaron también a favor y el PSOE tampoco se opuso, ya que su representante no participó en la votación a pesar de estar presente en el debate. Sin embargo, la posibilidad de que esto implique que quede descartada la opción de conexión Vitoria-Pamplona ha servido para que, en un claro marco preelectoral, se reabran las incoherencias territoriales de prácticamente todos los partidos y para que el PNV alavés, que había defendido la unión por Vitoria, se quede por el momento en el silencio.

Explican fuentes del PNV en el Parlamento Europeo -donde este partido forma parte del grupo Renew con formaciones liberales europeas, también Ciudadanos- que, al margen de la disputa territorial, es un documento de gran calado y que su ponente ha sido un francés macronista, Dominique Riquet. Recalcan lo simbólico de que un texto firmado por un eurodiputado francés vaya a exigir para 2030 la conexión entre España y Francia en alta velocidad por la zona de Irún y Hendaya supone toda una enmienda de totalidad a la política actual. El Ejecutivo francés, como ha venido denunciando el lehendakari, Iñigo Urkullu, con una intensa agenda institucional y diplomática de 'lobby', quería posponerla más allá de 2040 e incluso 'sine die' en el tramo final hasta la frontera. Admiten en el equipo de Bilbao, en todo caso, que la resolución incluye otros puntos de relevancia como el impulso a la línea Santander-Bilbao dentro de la red comunitaria estratégica. Y ahí entra también la “conexión intercorredores”, es decir, el nexo entre el denominado eje atlántico y el eje mediterráneo español.

Esa conexión es la que ofrece la doble opción entre la 'Y vasca' y Pamplona, la de Ezkio/Itsaso y la de Vitoria. La primera, una minúscula localidad de Gipuzkoa que en estos años se llegó a dividir y luego a reunificar, es la fórmula original cuando se concibió esta infraestructura, cuya primera piedra data de 2006 y que no tiene fecha prevista de inauguración. De hecho, por eso allí existe ya una estación de AVE para pasajeros, la única de Euskadi, construida y solamente a falta de los remates y el mobiliario. La segunda fue concretada en 2018 por el entonces ministro con Mariano Rajoy Íñigo de la Serna. Era sustancialmente más económica de construir y tendría menos efectos medioambientales, ya que ir de Alsasua hacia Gipuzkoa implica tunelar la sierra de Aralar.

Desde entonces, el PNV, el PP y el PSE-EE en Vitoria han defendido esa opción y, miméticamente, en Navarra han optado por Ezkio/Itsaso. Para unos es inasumible tener que subir casi a Donostia para viajar de Vitoria a Pamplona y para otros lo es tener que pasar por Vitoria para ir de Navarra a Irún. Con socialistas al frente de las áreas de Transportes en los Gobiernos vasco y navarro y en el Ejecutivo central, se ha optado por una fórmula salomónica, la de construir el tramo común de Pamplona y Alsasua... y realizar nuevas catas y estudios geotécnicos bajo las montañas que unen Gipuzkoa y Navarra para evaluar el impacto y el coste de la megaobra. La ministral actual, Raquel Sánchez, ha indicado esta semana en el Senado que esta primavera se han iniciado esas prospecciones.

El PNV en Europa, al que partidos como PP y PSE-EE en Vitoria le acusan de haber priorizado claramente la opción más onerosa, alega que es enormemente complejo diseñar una red europea y que solamente se aceptan allí proyectos avanzados. “Ahora mismo, el único proyecto en condiciones de ser presentado y que cumple los requisitos es Ezkio/Itsaso. Si se hubiese presentado otro, nos hubiésemos quedado sin la garantía de que Europa hace suya la conexión entre corredores, que es lo importante. Se necesitaba un proyecto serio para conectar los dos corredores”, insisten.

¿Y ahora qué? El documento comunitario ya es una realidad desde este miércoles. Ahora toca que sea negociado y aplicado en los Estados miembros. ¿Eso cierra la puerta a la línea Vitoria-Pamplona? No del todo. “En esta negociación, puede caer Ezkio/Itsaso y aparecer Vitoria siempre que el otro proyecto que se presente sea serio. En todo caso, el Estado, por sí solo, no puede decidir sobre eso. Depende de que cumpla o no cumpla con las condiciones europeas habrá o no habrá fondos para ello”, abundan desde la oficina europea del PNV. El registro de reuniones de los europarlamentarios, que es público, muestra que Bilbao se reunió con Renfe horas antes de la votación de la pasada semana y que antes también tuvo encuentros con otros agentes del sector. Estas fuentes, en todo caso, niegan que la opción de Ezkio/Itsaso suponga aislar Vitoria. De hecho, plantean que podría reducir la saturación en el ámbito de mercancías porque Vitoria ya será la unión con Madrid-Lisboa y, a través de Júndiz, con el puerto de Bilbao.

En todo caso, otros documentos oficiales también han dado por hecha cómo sería la conexión con Navarra sin que haya un pronunciamiento político claro al efecto. Y la opción elegida era la contraria, la de Vitoria. En los dos últimos presupuestos generales del Estado, aprobados también por el PNV, entre otros grupos, constan todas las inversiones asignadas a la provincia de Álava y no a la de Gipuzkoa, como ha venido publicando este periódico. Y, además, el reciente proyecto sobre los accesos del AVE a Bilbao también contempla como única solución la de Vitoria-Pamplona, incluso con detalles de tráfico.

“La decisión está sin tomar aún. Desde el Gobierno vasco apostamos por una decisión consensuada entre las tres administraciones implicadas -Gobierno central y los de Navarra y Euskadi- basada en un estudio técnico multicriterio. En estos momentos, se han encargado desde el Ministerio una serie de sondeos a petición de Navarra”, indican sobre esta polémica desde el área vasca de Transportes, dirigida por el socialista Iñaki Arriola. Ni el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que apura sus últimas semanas en el cargo, ni el diputado general de Álava y candidato a la reelección, Ramiro González, han querido hacer comentarios sobre la postura de su partido en Europa. Sí ha hablado Maider Etxebarria, candidata socialista en Vitoria y teniente de alcalde de Urtaran. La opción guipuzcoana sería “terrible”, ha afirmado en un foro en el que estaba también el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, y las candidatas en Bilbao y Donostia, Nora Abete y Marisol Garmendia. Entiende que el PNV alavés tiene un “papelón”, aunque sus compañeros del PSN, en 2019, llevaron Ezkio/Itsaso en su programa.

Desde el PP, Iñaki Oyarzábal indicó que “Ezkio/Itsaso es una propuesta que deja a Álava arrinconada y le produce un daño irreparable para el futuro del territorio”. Admitió que su colega Pablo Arias había apoyado la misma enmienda del PNV pero prometió un imposible, que en una siguiente votación ya no la suscribirían. No ha habido ni habrá más cambios en ese documento. El líder alavés del PP, en todo caso, añadió: “Sorprende el silencio de Ayuntamiento, la Diputación y los candidatos alaveses que están permanentemente sumisos a las decisiones que se toman fuera de Álava”. Sin embargo, el fichaje de su partido para Pamplona, el ex de UPN Carlos García Adanero, ha defendido históricamente la fórmula de Ezkio/Itsaso. Mantiene la postura de su antigua formación. El todavía alcalde, Enrique Maya, también ha sido muy claro en este sentido. Y Alberto Catalán, senador regionalista, se ha apresurado a agarrarse al dictamen del Europarlamento para incidir en esta línea en los últimos días.

Entretanto, EH Bildu, coalición que históricamente se ha opuesto a los corredores de alta velocidad, ha presentado una enmienda en un debate sobre la materia que tendrá lugar este jueves en el Parlamento Vasco en la que defenderá no realizar la conexión de Ezkio/Itsaso. Planteará una línea de Vitoria a Pamplona pero que no sea nueva sino la reforma y mejora de la actual. “El objetivo no puede ser presionar a Francia para que construya una nueva plataforma para llevar el tren de alta velocidad hasta Hendaya, sino mejorar y modernizar la infraestructura que ya existe”, defenderá el representante abertzale, Unai Fernández de Betoño, que es el 'número dos' en las próximas elecciones municipales en Vitoria.