Francisco Méndez: “Los trabajadores no vamos a pagar la pésima gestión de Siemens Gamesa, tomaremos medidas para pararlo”

El anuncio de la OPA sobre Siemens Gamesa con la que Siemens Energy se hará con la totalidad del control preocupa mucho a los trabajadores. La “optimización estructural” como ha denominado el CEO de Siemens Energy al ajuste que viene, supondrá pérdida de puestos de trabajo y afectará también a los proveedores vascos, asegura Francisco Méndez, que afirman que la dirección tendrá al comité en frente. Muy crítico con la gestión que se ha hecho en los últimos años, asegura que “se ha dilapidado” el capital de la empresa vasca y pide a los Gobiernos vasco y español que exijan a Siemens que instale en Euskadi y otras comunidades plantas de producción.

¿Las explicaciones del CEO de Siemens Energy, Christian Bruch, garantizando que la sede se quedará en Zamudio, pero sólo “por ahora”, les han tranquilizado o ahora tienen más dudas?

Los intentos de los directivos de ponerlo como algo maravilloso y decirnos, 'tranquilos que esto no es para tanto', lo que hacen es cabrear a la gente. Parece que nos toman por tontos. Nos venden que “por ahora” se queda aquí la sede social de algo que no será nada. Siemens Gamesa no va ser más que un departamento de Siemens Energy ¿Va a tener la sede en Zamudio? Es que eso y nada es lo mismo, porque no se van a tomar las decisiones aquí, se van a tomar todas en Alemania y no va a primar el efecto cercanía sobre las compras. Eso ya no lo va a haber, y, de hecho ya no lo hay de facto ahora. Muchos directivos ya los han ido mandando a Madrid y después los irán mandando a Alemania. Me temo que Zamudio se va a convertir, mientras quede la sede aquí, en algo testimonial.

Dice que ya no va a primar el efecto cercanía a las compras ¿Afectará entonces también a los actuales proveedores vascos de Gamesa?

Eso por descontado, seguro. Es más fácil comprar en lo cercano. Y eso va a beneficiar a los proveedores que tienen contacto con Siemens Energy, de forma directa.

Siemens Energy ya tenía ahora la mayoría del capital de Siemens Gamesa, la OPA es para hacerse con el control total, ¿Qué cree que hay detrás de la operación?

Sobre eso yo tengo una opinión muy personal y no soy el único. Hasta este sábado por la noche, me parecía que esta operación era un sin sentido, porque se dejan 4.000 millones de euros para controlar algo que ya tenían controlado. Creo que es un tema de imagen, y de no tener que perder el tiempo en informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no tener dos sociedades una dependiente de la otra. Pero no entiendo la lógica económica de esta operación, y más aún cuando anuncian que se van a conseguir ahorrar 300 millones de euros al año. Vamos a suponer que es verdad que lo ahorran, pero para eso invierten 4.000 millones. Para mí es una operación ruinosa. Y hay que recordar que cuando se planteó la integración en 2017 Gamesa era una de las empresas más rentables a nivel mundial, y ahora ha perdido 2.000 millones en dos años. Desde que han llegado vamos de mal en peor. Hemos visto caer cabezas de directivos como moscas, y los que han quedado, en lugar de tomar buenas decisiones de gestión, lo que han buscado es mantener su hueco. Han dilapidado el capital que había. Por más vueltas que dé no veo ningún motivo claro. Pero si tengo que pensar en algo retorcido, tengo la sensación de que esta gente ha visto que viene un pelotazo con los fondos europeos y así ya lo tienen todo unificado.

¿Los sindicatos se han enterado de la OPA por la prensa?

Pues sí. Nuestros interlocutores de la empresa aquí nos dice que no sabían nada. No nos habían informado y cada vez nos enteraremos de menos, porque tras la OPA solo habrá un consejo de administración que estará en Alemania.

"Llevamos cinco años viendo que la gestión de la empresa es una catástrofe"

Respecto al empleo, que es lo que más preocupa ¿Qué se esconde detrás del término ‘optimización estructural’ al que se ha referido el CEO? ¿Se van a perder puestos de trabajo?

Bueno, en el momento que tienes una sociedad con su sede social en Zamudio, con su que cotiza en la bolsa española, eso requiere una serie de servicios, requiere un consejo de administración, que ahora ya no hace falta, requiere una serie de hace de trabajo adyacente al consejo de administración, a la CNMV, gabinetes jurídicos. Ahora todo eso sobra. Los puestos directivos de Siemens Gamesa irán cayendo y se sustituirán por los de Siemens Energy. Y en el empleo de I+D+i más de lo mismo. Ahora hay tres ingenierías, la ingeniería de Siemens Gamesa, la ingeniería de Siemens y la de Siemens Energy. No sé quien se quedará, pero estamos muy preocupados y tenemos que empezar a organizarnos y ver qué tipo de medidas tomamos para frenar todos los golpes que puedan caer. Y bueno, es que ya llevamos cinco años viendo que esto es una catástrofe. Los trabajadores no vamos a pagar la pésima gestión que con la que se ha llevado esta empresa. Vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para para todo lo que pueda.

Entiendo que no se descarta ninguna medida, incluida la huelga.

No descartamos nada, estamos ya analizando que es lo que hay que hacer, y en qué medida, porque estamos viendo que no van venir golpes y eso no va a quedar sin respuesta.

¿Habéis solicitado una reunión con la dirección?.

El problema es que si nos reunimos con la de aquí no va a saber nada. Entre nosotros , los sindicatos tenemos que organizarnos para analizar la situación. Pero de entrada, necesitamos información seria, veraz y clara de nuestros interlocutores y si los de aquí no la tienen que nos traigan a quien sea para que nos la de. Tenemos que presionar y exigir que nos den la información. A ver cuál es la respuesta. Si no nos informan tendremos que pasar a la fuerza.

¿Qué pueden hacer el Gobierno vasco, o el central?

Yo no estoy seguro de que se pueda hacer nada para frenar sus decisiones, pero sí exigir a Siemens que instalen fábricas aquí de producción, que es lo que crea puestos de trabajo.