Gipuzkoa se suma al repunte de casos de Álava y Urkullu ve "prematuro" valorar la ampliación del horario de la hostelería

Gipuzkoa acompaña desde este viernes a Álava en el repunte de la tasa de incidencia de la COVID-19 y deja a Bizkaia como único territorio que mantiene la tendencia descendente. El R0 -casos que origina cada positivo- continúa también por encima de 1 en esos territorios (1,20 en el caso alavés), lo que implica que cada infectado transmite el coronavirus a más de una persona y que la infección se multiplica. Euskadi está llegando ya al nivel de casos que en oleadas anteriores había supuesto el punto de inflexión antes de una nueva subida, 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Salvo un día y por décimas, desde el verano de 2020 ese ha sido el valle y parece condenado a la que sería una sexta ola después de las de marzo, agosto y noviembre de 2020 y a las que siguieron a Navidad y Semana Santa. En 24 horas la incidencia ha bajado solamente dos puntos.

Urkullu confía en que la pandemia encara ya "la última fase" pero Álava marca un primer repunte en la tasa de incidencia

En este contexto, será el lunes cuando se reúna el Labi, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria y órgano competente para la adopción de medidas. Tres semanas después de finalizado el estado de alarma y con una caída desde la alerta roja a la amarilla, se había especulado con la relajación de algunas restricciones. Particularmente, la hostelería está presionando para cerrar más tarde por la noche. En la sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco, PP+Cs se ha hecho eco de esas reivindicaciones y ha recordado que en las vecinas Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra hay posibilidad de estar en los bares incluso hasta la una de la madrugada.

Sin mojarse sobre la decisión que se adoptará, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido cautela ante la "ralentización" del descenso de la pandemia: "Es clave no adoptar decisiones de modo prematuro, muy especialmente en los espacios que los informes señalan como de alto riesgo, lugares cerrados, con menor ventilación, de encuentro con personas diferentes, y con uso de mascarilla no permanente". Ha insistido en el mensaje de que serán los asesores "científicos" los que emitirán su dictamen como antes ya se dijo que el Ejecutivo no "negocia" con el sector, sino que atiende a parámetros epidemiológicos. En todo caso, como contrapeso optimista, Urkullu ha enfatizado que "en una semana el 50% de la ciudadanía habrá recibido ya una primera dosis de la vacuna". En las franjas en que la inmunización es mayor la tasa de contagios es tres o cuatro veces más baja que en las que no, lo que contendría cualquier posible repunte y sus consecuencias hospitalarias. El lehendakari, eso sí, ha hecho la "constatación" de que "los cierres a la hostelería se han aplicado en todas las comunidades y en todos los países de nuestro entorno, incluso con más severidad que aquí" y que las ayudas articuladas desde la cartera de Javier Hurtado han sido más generosas que en otros lugares (las ha cifrado en 179 millones).

Este viernes, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado 358 nuevos casos positivos, el 4,5% de las pruebas realizadas. Por territorios, son 171 en Bizkaia, 138 en Gipuzkoa y 45 en Álava, así como cuatro o de fuera o sin residencia conocida. Las tasas quedan en 209,25 como media general con Álava en 126,28 pero al alza dos días seguidos, Gipuzkoa en 207,09 y ya hacia arriba también y Bizkaia en 230,19. En cuanto a las capitales, quedan en puertas del fin de semana con Bilbao en 245,90, con Donostia en 195,73 y con Vitoria en 114,88 pero también en ascenso ligero. Además, Legazpia ha pasado a nivel de alerta roja (más de 400), un escenario en el que están 6 de 251 localidades. En solamente una semana, la velocidad de caída de la transmisión ha pasado del 29% al 17%. Crece también la proporción de sintomáticos en el momento del diagnóstico: un 38,7% del total. En los hospitales, se han producido 41 ingresos en las últimas 24 horas. El total de hospitalizados llega a 273. 103 de ellos están críticos en la UCI.

