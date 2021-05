Osakidetza ha casi quintuplicado sus equipos de vacunación en dos meses y cuenta con 104 grupos y más de 300 sanitarios

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha multiplicado prácticamente por cinco los equipos de vacunación contra la COVID-19 del 21 de febrero al 21 de abril. Según los datos enviados al Parlamento Vasco por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en respuesta a una pregunta de Rebeka Ubera (EH Bildu), a 21 de abril eran 104 los grupos dedicados "exclusivamente" a administrar vacunas, bien en vacunódromos o bien en domicilios o residencias. Lo habitual es que los equipos sean de tres profesionales, por lo que hay alrededor de 312 sanitarios movilizados, sin contar otros profesionales que "colaboran o participan" en otras tareas logísticas o administrativas. Ahora esa cifra ha podido subir a 107, según otros datos más actuales de Salud.

Por zonas, hay al menos un grupo en todas las organizaciones sanitarias. La cifra oscila entre el único equipo en el Alto Deba, cuya cabecera es el hospital de Arrasate-Mondragón, a los 28 de la OSI Bilbao-Basurto. Le siguen los 21 de Galdakao y los 13 de la OSI Araba en Vitoria. Aunque las demarcaciones sanitarias no coinciden exactamente con las administrativas -los vecinos de Llodio, en Álava, suelen ser atendidos en Galdakao, en Bizkaia-, hay 15 equipos en Álava, 19 en Gipuzkoa y 70 en Bizkaia. No obstante, vacunan también algunos servicios de prevención y mutuas y equipos forales, siempre centrados en colectivos específicos como la Ertzaintza o los profesionales sociosanitarios. ésos son los datos del 21 de abril. Un mes antes, el 21 de marzo, los equipos eran 42 y había tres OSI de Gipuzkoa sin ninguno. Y todavía otro mes hacia atrás, el 21 de febrero, los grupos eran únicamente 23 y siete de las trece comarcas sanitarias no tiene ninguno.

¿Cómo se prepara una vacuna?

Un documento enviado hace unas semanas también al Parlamento Vasco situaba el tope diario de personas que se podrían vacunar en Euskadi en 24.460 personas, esto es, 17 vacunas por minuto. En otro momento se ha aludido también a 200.000 semanales, esto es, 28.571 diarias si se "refuerzan los equipos", casi 20 cada minuto. No obstante, al menos en el caso de Pfizer, que es la más común de todas las marcas disponibles, la vacunación no es solamente el acto mecánico del pinchazo. Un informe de Salud lo describe así: "Estas vacunas en sus bandejas se almacenan inicialmente en un almacén central de Bexen Medical [en Hernani] y se mantienen ultracongeladas entre -60 grados y -80 grados e un máximo de seis meses. La distribución a los almacenes descentralizados en cada OSI se realiza mediante transporte refrigerado [...]. Permanecen descongeladas pero no diluidas (entre 2 y 8 grados) un máximo de cinco días. Para su administración, la vacuna debe estar 3 horas a temperatura entre 2 y 8 grados o 30 minutos a temperatura ambiente, máximo 25 grados".

Y después toca la administración: "Es necesario diluir la vacuna suministrada por la empresa con suero fisiológico al 0,9%. Cada vial multidosis, que contiene 0,45 ml, debe diluirse con una ampolla de 10 ml de suero fisiológico al 0,9% de un solo uso, utilizando solo 1,8 ml. La dilución debe hacerse a temperatura ambiente (máximo 25 grados), máximo 6 horas". Además, hay que "mover diez veces suavemente el vial descongelado" antes de esa operación y nuevamente después de la mezcla.

