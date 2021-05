Euskadi plantea ofrecer a quienes rechazaron AstraZeneca en febrero reiniciar su vacunación con Pfizer

Euskadi ha planteado dar una segunda oportunidad a quienes en su día rechazaron recibir la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y ofrecerles iniciar ahora la vacunación completa con Pfizer, según han trasladado en sendos comunicados internos los sindicatos Erne y Esan de la Ertzaintza, un colectivo con 5.815 agentes que han estado pendientes de la segunda dosis de la vacuna por haber recibido el preparado de Oxford en primera dosis. Ello retrasará aunque sea tímidamente el proceso de inmunización de otros colectivos y quiebra uno de los pilares de la campaña, el de no poder seleccionar la marca que se recibirá o, al menos, el de no poder decidir si vacunarse o no en función de ese criterio. Portavoces del Departamento de Salud, en cambio, no confirman este extremo, que podría afectar a más colectivos, como los docentes.

Euskadi descarta endurecer las medidas a pesar del repunte de la COVID-19 aunque sí plantea "comunicar" mejor la necesidad de cumplir las actuales

Saber más

Esta decisión ha sido comunicada en una reunión extraordinaria del comité de prevención y salud laboral de la Policía vasca, en la que se ha informado de la situación de la vacunación después de llevar semanas en el aire por las polémicas que han rodeado a AstraZeneca. Se estima que, además de los 5.815 ertzainas hay otros 78.000 profesionales de servicios esenciales en similar situación. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha avisado de que, por defecto, todos ellos completarán su primera dosis de AstraZeneca con una segunda de Pfizer. De hecho, quien quiera completar el tratamiento iniciado con la misma marca -que es la recomendación de la ficha técnica- deberá comunicarlo a través de un formulario que aún no está disponible y entregar en el momento de ser citado un consentimiento informado, que acompaña a esta información. Es más, este grupo pasará a una agenda de citaciones diferenciada en la que no se garantiza la segunda dosis en la fecha comprometida, aunque sí lo más pronto posible. Según Erne, en el caso de la Ertzaintza quienes acepten Pfizer serán vacunados por el servicio interno de prevención mientras que los otros tendrán que acudir a un vacunódromo general de Osakidetza cuando sean llamados.

"Es una vergüenza que no nos garanticen la segunda vacuna en tiempo y en forma. Puedo pedir AstraZeneca, sí, pero no tengo garantía. El colectivo tiene un gran mosqueo. Quieren ponerse mayoritariamente AstraZeneca pero te están coaccionando para recibir Pfizer. Si la pides, pasas a un limbo. Para los ertzainas que pasen de 16 semanas y no tengan AstraZeneca, lo pediremos en los tribunales. Hay otras comunidades autónomas que sí la garantizan, como Madrid o Andalucía. ¿Por qué Euskadi no? ¿Que luego no quieren comprar más? Fantástico. Pero ahora no puede no cumplirse lo que nos dijeron en febrero. Es un chantaje. No nos podemos quedar con los brazos cruzados", señala Roberto Seijo, secretario general de Erne, principal sindicato de la Ertzaintza.

En el caso de este cuerpo, el plan de vacunación contempla hasta ocho supuestos. El más importante es el de los 5.815 agentes con "pauta incompleta". Se empezará con los que llevan ya 16 semanas en espera -se les indicó la dosis de recuerdo a las 10-12- pero, después, se les vacunará ya sin criterios de priorización como los de la primera ronda, en que se primó a unidades más expuestas a la COVID-19. Después hay 180 policías que se quedaron sin vacunar cuando se empezaron a suspender las vacunas de AstraZeneca a menores de 60 años por los casos aislados de trombos. A ellos se les ofrecerá Pfizer en primera y segunda dosis y en tres semanas estarán protegidos. Algunos sindicatos habían reclamado sin éxito ante los tribunales que fuese atendida la situación excepcional de este pequeño grupo. Hay también previsiones para mujeres embarazadas antes y que ya no lo están o viceversa, así como para personal que se ha jubilado durante el parón o que ha cumplido 60 años, cuando AstraZeneca deja de estar ya recomendada. En cuanto a los alumnos de la Academia de Policía, recibirán el mismo trato que los funcionarios de carrera.

El punto más llamativo del plan, sin embargo, es el tocante a "ertzainas que rechazaron ser inoculados con AstraZeneca en febrero/marzo de 2021". "Se les ofrecerá iniciar la vacunación con Pfizer", se puede leer en el documento. Si la población diana era de alrededor de 6.400 personas menores de 60 años y 6.000 o fueron vacunados o quedaron en espera, no podrían ser más de 400, si bien entre ellos podría haber varios centenares que pasaron ya la enfermedad y no tenían indicación de vacunarse.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.