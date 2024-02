El Gobierno central dice ahora que el nuevo Guggenheim de Urdaibai genera “graves problemas” después de poner 40 millones

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de la parte de Sumar de la coalición, ha echado un nuevo jarro de agua fría a la ampliación del museo Guggenheim en Urdaibai al afirmar que esas nuevas instalaciones generan “graves problemas desde el punto de vista medioambiental y urbanístico”. Urtasun ha señalado este miércoles en el Congreso de los Diputados que “cultura y medioambiente deben ir de la mano”, tras recordar que la ampliación está prevista en una zona protegida como reserva de la biosfera por la Unesco. Este varapalo desde el Gobierno central a la futura ampliación llega después de que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la parte socialistas, se haya otorgado 40 millones de euros para financiar diversas actuaciones para la construcción de este museo. “Este dinero era para realizar actuaciones medioambientales sujetas al proyecto”, ha señalado Urtasun interpelado al respecto por el diputado del PP, Javier de Andrés, que dejará en breve el escaño para ser candidato a lehendakari. “Han sido las propios instituciones del País Vasco las que paralizado el proyecto y ellas tienen que decidir que hacer”, ha señalado.

Urtasun no ha tenido ninguna duda de que el hecho de que el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia hayan decidido dejar en 'stand by' el proyecto durante de dos años tiene detrás, por un lado, “los muchos informes que han sido claros a remarcar los grandes inconvenientes que tiene en materia medioambiental y urbanística. Y por otro, ”porque hay una gran parte de la sociedad vasca que no comparte esa ampliación“. No obstante, el titular de Cultura ha dejado claro que es una cuestión que compete a las instituciones vascas y al propio patronato del Guggenheim de Bilbao y de Nueva York. ”En eso voy a ser muy respetuoso. Pero si me pregunta mi opinión, efectivamente esa ampliación desde el punto de vista medioambiental y urbanístico genera graves problemas, y creo que cultura y medioambiente deben ir de la mano“, ha insistido.

El diputado del PP, Javier de Andrés, también candidato a lehendakari para las próximas elecciones vascas, ha gastado la mayor parte de su tiempo mezclando la pregunta sobre el Guggenheim con temas de corrupción ligadas con el 'caso Koldo'. Ha recordado al ministro que, además de los 40 millones para la financiación, el Gobierno ha autorizado rebajar la protección de la costa en esta zona, una cuestión que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la que Urtasun no ha respondido.

Se trata de una reducción de la protección de la protección de la costa a sólo 20 metros frente a los 100 que estaban establecidos hasta ahora. Una cuestión que está recurrida ante la Audiencia Nacional por varios colectivos ecologistas y sociales contrarios al Guggenheim de Urdaibai. Esta reducción de la protección era uno de los pasos esenciales para iniciar las labores de construcción, por lo que desde estos movimientos se entiende que la posibilidad de que los tribunales tumben la decisión de Costas puede haber influido en este parón que se ha impuesto desde las instituciones vascas. Pese a ello, en el seno de PNV de Bizkaia han sido constantes las discrepancias y matizaciones desde que se anunció el parón para no dar por zanjado el proyecto, y de hecho, el candidato a lehendakari por el PNV, Imanol Pradales es un firme defensor de la ampliación. Pero lo cierto es que el Gobierno vasco ha puesto en marcha el plan de regeneración de Urdabai sin ninguna referencia a la construcción del Guggenheim en la zona.