El Gobierno de Urkullu no se resiente en la pandemia y EH Bildu crece tras pactar los presupuestos, según el Sociómetro

El último Sociómetro electoral en Euskadi, hecho público este jueves, muestra que la gestión de la pandemia no castiga nada al Gobierno de Iñigo Urkullu, integrado por PNV y PSE-EE, que mantendría exactamente los mismos apoyos que obtuvo tras las autonómicas de 2020 al preverse para ambos partidos 21 y 10 escaños, respectivamente. Además, recoge que EH Bildu subiría dos escaños respecto a los resultados de 2020 a costa de Elkarrekin Podemos-IU, que se halla en caída libre, y después de haber pactado los presupuestos autonómicos por vez primera. Una hipotética mayoría alternativa de izquierdas al PNV no obtendría mayoría en la Cámara ya que EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU no pasan de 37 de 75 escaños. Entretanto, la ultraderecha de Vox mantendría una única representante.

Las estimaciones electorales de esta encuesta elaborada por una empresa externa para el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) del propio Gobierno vuelven a situar al PNV como primera fuerza con 31 escaños a pesar de que nunca se ha aclarado si tendrían como candidato nuevamente a Iñigo Urkullu, que cumple ya su tercer mandato. El PSE-EE ha cambiado de líder en noviembre y la vicelehendakari Idoia Mendia ha dado paso en la secretaría general a Eneko Andueza. Tampoco ha precisado si será candidato a lehendakari o no. En todo caso, los socialistas mantendrían sus 10 escaños. Es uno más que el suelo de 9 obtenido en 2016 y uno menos que en la anterior entrega del Sociómetro, en octubre, donde llegaban a 11.

EH Bildu se consolida como la segunda fuerza política en Euskadi y crece a costa del repliegue de Elkarrekin Podemos-IU, que se estrenó en 2016 con 11 escaños tras haber ganado dos elecciones generales, que cayó hasta los 6 escaños (cuatro de Podemos y dos de IU) en 2020 y a la que ahora se le atribuye una intención de voto válida para únicamente cuatro parlamentarios. Son los mismos dos escaños que ganaría la izquierda abertzale. Estos vasos comunicantes impiden que tome cuerpo una alianza alternativa desde la izquierda al PNV.

En el flanco derecho del hemiciclo, PP+Cs mantendría sus seis escaños, un suelo histórico y que en otros momentos posteriores a las autonómicas las encuestas habían llegado a rebajar aún más. Los reajustes entre PSOE y PP en el conjunto de España no modifican las fuerzas en el caso vasco. En estos meses ya se ha anunciado que la alianza de ambos partidos del centroderecha no se repetirá en futuras convocatorias. En 2020 los seis electos se repartían en cuatro 'populares' y dos naranjas pero el salto de Luis Gordillo a las filas del PP ha reequilibrado las fuerzas. En cuanto a Vox, mantiene su representación en Euskadi después de su irrupción en 2020 con un escaño por Álava, como el que ahora ocupa Amaia Martínez Grisaleña.

Por territorios, en Álava el PNV ganaría las elecciones con un 32,6% de estimación de voto y 9 escaños por delante de EH Bildu, PSE-EE y PP, en este orden. En Bizkaia los 'jeltzales' llegarían al 43,6% y 12 de los 25 escaños. Aquí el PP sería quinta fuerza y Elkarrekin Podemos cuarta. En Gipuzkoa, por el contrario, empatarían EH Bildu y PNV a diez escaños, aunque con una ligera ventaja en intención de voto para los segundos. El sondeo ha sido realizado por la empresas Ikerfel. Se han hecho 800 entrevistas en Álava, 1.449 en Bizkaia y 1.084 en Gipuzkoa entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, justamente cuando se produjo el acuerdo entre el Gobierno de PNV y PSE-EE y EH Bildu.