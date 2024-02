Las inspecciones de trabajo aumentan un 19,5% en Euskadi, con actuaciones en 22.390 empresas, pero el 92,5% escapa a la multa

La Inspección de Trabajo vasca actuó el pasado año en 22.390 empresas, un 19,5% más que el año anterior, pero las multas a las empresas infractoras no han aumentado en el mismo nivel y se mantienen porcentajes del año anterior, sin llegar al 8%. El 92,56% de las empresas investigadas por la inspección escapan a la multa tras un requerimiento y la subsanación de los errores dentro de un plazo. Este bajo nivel de sanciones, que siempre se critica por parte de los sindicatos, no se ve como negativo desde el Gobierno vasco. “El objetivo es que las empresas cumplan, no el multarlas”, ha señalado este lunes la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, que ha hecho balance de la actuación inspectora junto a la subdirectora de Inspección de Trabajo, Iciar González.

Según los datos que han trasladado de las 22.390 actuaciones supusieron 1.666 infracciones por un importe de 8,76 millones de euros. Eso supone un media de 5.200 euros por empresa, aunque depende del tipo de infracción y está establecido por la legislación vigente. “El objetivo es que todo el mundo cumpla las obligaciones legales. Diría incluso que el escenario idean sería que al hacer un balance anual pudiera decirse que no hay ninguna empresa sancionada”, ha insistido Elena Pérez. “Lo importante es que haya un servicio público como este que permita corregir lo que haya que corregir y, en caso de incumplimiento, sea implacable, como ya lo es, con la sanción”.

La mayor parte de las infracciones se han dado en materia de relaciones laborales, pese a que se han producido muchas más actuaciones relacionadas con incumplimientos en materia de Seguridad Laboral: un total de 13.885 actuaciones que han dado lugar a 535 infracciones. En este punto destacan las infracciones en materia de riesgo psicosocial que, ha supuesto un total de 143 actuaciones y 12 infracciones a las que debe sumarse los casos de tutela del derecho a la dignidad de los trabajadores, con 181 actuaciones y 13 infracciones. Son unas sanciones que muestran que este es un aspecto cada vez más vigilado por la inspección de trabajo.

En lo que se refiere a las infracciones por cuestiones laborales, las más importantes se deben a incumplimientos del registro horario, “bien porque no llevan un registro horario o porque la jornada excede de lo permitido”. En total ha habido 2.055 inspecciones por esta cuestión que han supuesto 515 infracciones y 494 requerimientos de subsanación. Es decir, la mitad de las empresas incumplía la normativa. A esta cuestión le siguen las cuestiones relacionadas con la tutela de la de la dignidad de los trabajadores, e incumplimientos salariales como retrasos en el pago.

Transformados 33.617 contratos en indefinidos desde que arrancó la legislatura

Como consecuencia de la labor de la inspección durante el año pasado las actuaciones globales contra el fraude a la contratación derivaron en la revisión de 18.627 contratos, 12.605 como consecuencia de la actuación ordinaria de la Inspección de Trabajo en Euskadi, y 6.022 en el marco del plan de choque. De ellos se logró transformar en indefinidos y a tiempo completo 5.316 contratos por tratarse de temporales o fijos discontinuos irregulares. La viceconsejera ha realizado también un balance de legislatura, teniendo en cuenta que está a punto de finalizar. La Inspección de Trabajo en Euskadi ha transformado a lo largo de la legislatura 33.617 contratos en indefinidos y a tiempo completo tanto como consecuencia de su actuación ordinaria como de los planes de choque.

Pérez ha destacado que la entrada en vigor de la reforma laboral en 2022 ha provocado “un cambio profundo en la forma de contratación de las empresas. Antes se realizaban muchas contrataciones temporales, sin embargo, la reforma establece el contrato indefinido como norma, y los temporales deben estar justificados”. Esto “unido a la intensa labor que desarrolla la Inspección de Trabajo hace que cada vez sea menos habitual el fraude en este tipo de contratación”. De cara a este 2024, está prevista la ejecución de las segundas fases de los planes de choque contra el fraude en materia de contratación temporal y de los fijos discontinuos iniciados el pasado año, así como nuevas campañas en función de los parámetros que marque la Herramienta de Lucha contra el Fraude.