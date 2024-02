Gorroño se mantiene en la alcaldía de Gernika ocho meses después, a pesar de su promesa de irse en julio

José María Gorroño, el eterno alcalde de Gernika, sigue aferrado a la 'makila' de mando y nada apunta a que vaya a soltarla. Este sábado se han cumplido ocho meses desde que se constituyeron los ayuntamientos vascos tras las elecciones del 28-M. Gorroño consiguió la alcaldía 'in extremis' gracias a un acuerdo con el PNV que inclinó la balanza a favor de su partido, Guztiontzako Herria (GH), y en contra de EH Bildu, con el que estaba empatado en número de concejales, aunque la coalición abertzale fue la fuerza más votada. El acuerdo con el PNV llevaba como condición que Gorroño dejara el cargo en el plazo de un mes, es decir, en julio, para dejar la responsabilidad en manos de otra persona, que él mismo fijó que sería su hermano Iñaki, miembro también de la corporación municipal y de su partido. No ha sido así.

Al no tener garantizado que Iñaki Gorroño tuviera los votos para ser nombrado alcalde en sustitución de su hermano, el alcalde ha decidido no soltar el puesto, y sólo podría desbancarle una moción de censura. Una posibilidad que estuvo sobre la mesa del PNV a propuesta por EH Bildu a mediados de diciembre, pero que hoy permanece metida en un cajón y parece difícil que vaya a salir en el contexto preelectoral en el que vive Euskadi, a falta de que Iñigo Urkullu ponga fecha para unas elecciones en las que la pugna entre PNV y EH Bildu será más dura que nunca, según apuntan todos los sondeos.

EH Bildu propuso entonces, a finales del pasado año, al PNV una moción de censura que hiciera alcalde a José Ramón Bilbao Catalá 'Buli' en sustitución de José María Gorroño y ambas formaciones llegaron a “ultimar un acuerdo de gobernabilidad” en el que se interpuso la diferencia de pareceres respecto al Guggemheim de Urdaibai. EH Bildu quería que se incluyera en el acuerdo una consulta la ciudadanía sobre la nueva sede del museo, algo que el PNV consideró como “una línea roja” imposible de salvar.

La polémica surgida con el Guggenheim de Urdaibai, después de que Urkullu anunciara que se dejará el proyecto en un cajón durante al menos dos años, ha llevado a EH Bildu a recuperar la propuesta al PNV de unir fuerzas para desbancar a Gorroño, aunque sin éxito. “Les hemos propuesto de nuevo la posibilidad de acordar la moción de censura, teniendo en cuenta que el propio Urkullu ha anunciado que el proyecto parece que va a quedar de momento aparcado. Nosotros también podríamos dejarlo en el cajón. No hemos obtenido respuesta”, señala José Ramón Bilbao.

Con la posibilidad prácticamente cerrada de que la moción de censura prospere a estas alturas de contexto preelectoral, fuentes de la alcaldía de Gernika aseguran “estar tranquilos”. “No ha cambiado nada respecto a lo que se anunció en su día. No está garantizado que se cumpla que Iñaki Goroño sea ratificado como alcalde, como era el compromiso y por lo tanto no dejaremos la alcaldía”, señalan , aunque desde el PNV han afirmado siempre que no había ningún compromiso respecto a la persona que debía tomar el mando y que es Gorroño el que no ha cumplido lo pactado. En este contexto, José María Gorroño presentará a finales de este mes sus primeros presupuestos, para los que necesita irremediablemente el apoyo de EH Bildu o del PNV si quiere sacarlos adelante. “En este momento estamos negociando”, dicen.

Desde EH Bildu, José Ramón Bilbao 'Buli' asegura que su formación quiere plantear unos “presupuestos alternativos” y dan por sentado que Gorroño no contará con su apoyo. Está por ver cuál será la postura del PNV en el pleno en que se voten las cuentas, el próximo día 28. La pasada semana José María Gorroño votó a favor de la candidata nacionalista para presidir la Mancomunidad de la comarca de Busturialdea, Ana Hormaetxe, concejala en Gernika, con lo que deshizo el empate que el PNV mantenía con el representante de EH Bildu para optar al Gobierno de este órgano supramunicipal. Es una maniobra que puede entenderse como un cierto acercamiento de Gorroño al PNV de cara a un posible apoyo a las cuentas.

La historia de José María Gorroño en su dilatada carrera como alcalde de Gernika, este es su quinta legislatura, es toda una sopa de siglas y un continuo ir y venir entre entendimientos y desacuerdos con el PNV y con la izquierda abertzale. Ha gobernado con ambas formaciones. Su actual partido Guztiontzako Herria (GH) es la quinta sigla con la que gobierna este alcalde. Arrancó su andadura en la alcaldía de Gernika en 2007 con las siglas de Eusko Alkartasuna (EA), único partido al que dice que ha pertenecido al margen de los que ha creado él. Y formó Gobierno de coalición en el municipio con ANV (Acción Nacionalista Vasca) antiguo partido de la izquierda abertzale que fue ilegalizado por el Tribunal Supremo por ser considerado sucesor de la también ilegalizada Batasuna.

En las siguientes elecciones, EA se había integrado en Bildu -en 2011 todavía no era EH Bildu- y José María Gorroño volvió a encabezar la lista electoral, esta vez en representación de la coalición abertzale. Consiguió gobernar con mayoría absoluta. Transcurridos cuatro años, Bildu quiso presentar otro candidato en la siguiente cita con las urnas porque consideraba que la gestión de Gorroño era demasiado “personalista”. Como no aceptó que Bildu le relegara en la lista, Gorroño organizó una nueva formación. Se llamaba Eusko Abertzaleak. Casualmente con las mismas siglas del primer partido con el que ganó la alcaldía, EA.

Antes de llegar a las elecciones de 2015, llegó a un acuerdo con el PNV para ir en coalición. Eso se saldó también con éxito en las urnas, con lo que ganó el pulso a Bildu y demostró que el 'tirón Gorroño' estaba entonces por encima de las siglas con las que concurría. Junto al PNV ganó también las elecciones de 2019, con 10 de los 17 concejales. Hasta que en el último tramo de la legislatura el acuerdo saltó por los aires. El 28-M se presentó con la denominación Guztiontzako Herria (GH) para que el elector no confundiera Eusko Abertzaleak (EA) con el PNV por haber ido con ellos en dos elecciones.