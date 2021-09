José Luis Erezuma, exalcalde de Alonsotegi por el PNV, será juzgado por pagar 681.000 euros por obras no ejecutadas

El exalcalde de la localidad vizcaína de Alonsotegi entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma (PNV), dos constructores y tres técnicos municipales serán juzgados a partir del próximo 4 de noviembre en el primer de tres casos de irregularidades urbanísticas y corrupción que salpican a esta localidad. La Fiscalía pide seis años de cárcel para los acusados y la acusación popular, ejercida por EH Bildu, eleva a ocho la petición, según ha trascendido este lunes.

El ministerio fiscal sostiene que estas personas idearon un plan para captar una doble subvención de 600.000 euros y 81.000 euros procedentes de la Diputación vizcaína -la firmó el actual alcalde de Bilbao, Juan María Aburto- y del propio municipio. Como hubo lluvias torrenciales, se plantearon unas obras y se solicitaron los fondos para acometerlas. Pero según la Fiscalía ni eran necesarias ni se llegaron a ejecutar. Eso sí, contaron con informes técnicos municipales favorables para lograr el dinero, de cuya veracidad se sospecha. Las adjudicaciones fueron realizadas sin concurso, por la vía de urgencia.

Según 'El Correo', el exalcalde reconoció ante el juez que las obras nunca llegaron a ejecutarse, aunque alegó que el dinero en realidad era para cubrir otra deuda que se tenía con los constructores por unos trabajos anteriores no pagados. Se da la circunstancia de que otros dos exalcaldes de Alonsotegi han sido investigados en los tribunales por irregularidades. Son Aitor Santiesteban (2007-2011) y Gabino Martínez de Arenaza (2003-2007), ambos del PNV también, y con ellos hay imputados algunos funcionarios. La primera causa pendiente tiene que ver con un agujero de 15 millones de euros en las arcas municipales y no hay fecha para el juicio, según el periodista Alberto Uriona. La segunda, de la etapa de Santisteban exclusivamente, implica el análisis de 1,2 millones en facturas de obras aparentemente no realizadas.