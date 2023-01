La Justicia obliga a Arkaute a readmitir a policías locales que no llegan al B2 de euskera

Un Juzgado ha obligado a la Academia de Arkaute a admitir a los candidatos a Policía Local que no acreditaron un nivel B2 de euskera, según ha informado el sindicato UGT, que ha ganado el litigio. “No tiene sentido que se excluya a aspirantes que pueden acabar trabajando en pueblos castellano hablante”, ha asegurado la central sindical. Una vez que la sentencia ha adquirido firmeza, el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Vitoria requiere a la Academia Vasca de Policía a admitir a los aspirantes a agentes municipales que se excluyeron por no tener el nivel B2 de euskera.

Irún muestra su apoyo a un octogenario en riesgo de desahucio mientras trabajan para que "no se quede en la calle"

Más

UGT ha explicado en un comunicado recogido por Europa Press, que la sentencia sobre la no obligatoriedad de acreditar el nivel B2 del conocimiento de euskera para acceder a una bolsa de policías locales interinos “es firme, después de un largo periodo de recursos” y al no presentar la Administración recurso contra esta última resolución judicial. Así, a través de una diligencia, la autoridad judicial ordena a la Academia Vasca de Policía y Emergencias lleve a efecto la sentencia, al considerar que la normativa que el sindicato recurrió en su día suponía un “trato discriminatorio” para aquellos aspirantes que no pudieran acreditar el nivel de conocimiento exigido de esta lengua.

El Gobierno vasco aprobó en julio de 2021 una resolución en la que se establecía como “requisito de admisión” para una bolsa de policías locales interinos acreditar un nivel B2 de euskera, algo que, según el responsable foral y local de Servicios Públicos de UGT-Euskadi, José Luis Ahedo, suponía “un obstáculo insalvable para cientos de aspirantes”.

Ahedo ha destacado que, por esta normativa, “se vieron impedidos de participar en este listado de aspirantes a policías locales que utilizan cientos de municipios vascos para realizar sustituciones o compensar la falta de efectivos mientras se realizan las diferentes Ofertas de Empleo Público, que se coordinan desde el Gobierno vasco con una formación única en la Academia de la Ertzaintza de Arkaute”. El juzgado ha dado una plazo de dos meses a Arkaute para readmitir en la lista de interinos a todos los candidatos que en su día se quedaron fuera por no tener el título de euskera.