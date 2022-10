Denis Itxaso, delegado del Gobierno de España en Euskadi: “Me dijeron que en Intxaurrondo, en el ascensor, se oye hablar euskera”

Este pódcast mueve los bártulos por vez primera. Un agente de la Guardia Civil abre las cancelas de la Delegación del Gobierno de España en Euskadi -aunque en el cartel de la puerta pone “comunidad autónoma de Euskal Herria”- y un asesor de comunicación las de la vivienda anexa. Denis Itxaso es el invitado de Pedro M. Sánchez, que monta en unos pocos minutos un improvisado estudio de radio en un salón señorial del complejo, al que solamente un colegio privado y un par de chalés separan de Ajuria Enea y que tiene una vajilla con el escudo de España.

“El Gobierno de España en Euskadi tiene una presencia importante”, defiende Itxaso, quien explica que con el final de ETA su figura ha pasado de estar “al mando de operaciones policiales” a ser visible en otras áreas. Es también el primer euskaldun en el puesto. En la entrevista, lamenta que esté cayendo el uso de la lengua vasca, aunque revela la anécdota que le contó un mando de la Guardia Civil con alta graduación. “Voy a Intxaurrondo, me monto en el ascensor y oigo hablar euskera”, rememora. Añade el propio delegado que “los niños [de esos agentes] van a la pública y van al modelo D”. “Hay muchos clichés que hay que ir rompiendo”, sentencia.

Itxaso habla también de fútbol -es apasionado de la Real Sociedad pero una estancia en Bilbao le hizo ver la grandeza del eterno rival-, comenta un vídeo 'vintage' en el que sale jugando (muy mal) a baloncesto con Odón Elorza, analiza su trayectoria desde que entró como asesor de prensa y detalla su relación con el anterior obispo donostiarra, José Ignacio Munilla. “Ibas a una celebración por aquello de que eres representante público y te vas con un chorreo… Así que sólo te quedaba o no responder o hacerlo al salir. Siempre le he tenido un respeto a Munilla porque he conocido su manera de tratar a las personas desamparadas, pero eso no quita que esté en las antípodas”, indica.