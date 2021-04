Eguíluz lanza su candidatura alternativa en Bizkaia para "resucitar" al PP, un partido que "muere por el abandono de su ideología"

La batalla está servida. El candidato a presidente del PP de Bizkaia, Luis Eguíluz, que pugnará con Raquel González por el liderazgo del partido en el territorio vasco, ha presentado este miércoles su candidatura. A su juicio, la formación "agoniza y muere" por el "abandono de su ideología", el "debilitamiento de su estructura territorial y el "desentendimiento y huida de sus votantes hacia otras formaciones". El exconcejal llegó a amagar con votar al PSE-EE en las pasadas elecciones municipales tras ser relegado por la propia González de la lista a la Alcaldía de Bilbao. La de González es la candidatura apoyada tácitamente por Génova.

La candidatura de Eguíluz para los comicios que tendrán lugar el próximo 15 de mayo cuenta con "más de 160 avales" entre los que destacan exdirigentes y excargos populares como Antón Damborenea, Carmen Carrón o Nerea Llanos. Damborenea fue el presidente al que sustituyó González hace cuatro años y Llanos, exsecretaria general en Euskadi, fue la candidata que confrontó con González. "No es solo una candidatura de gente enfadada con la dirección salida del congreso de hace cuatro años", ha matizado Eguíluz durante la presentación de su candidatura este miércoles en la plaza Bizkaia de Bilbao.

El que fuera portavoz del partido en el Ayuntamiento de Bilbao, ante el declive del PP en Bizkaia, ha manifestado su interés por "atraer talento" incluso de otros partidos, como Ciudadanos. "No se me escapa que una persona como Gordillo, una persona que vale y que además es vizcaíno, pues sería bueno atraerle", ha apuntado, haciendo referencia al parlamentario de la fórmula PP+Cs en el Parlamento Vasco.

"Nuestro objetivo es resucitar el partido, porque creemos que está prácticamente muerto. Consideramos que una manera de resucitarlo es introducir dinámicas de trabajo que ya hemos introducido en su momento en otras instituciones. Intentar que los procesos participativos que antaño han funcionado en el partido vuelvan a funcionar. Que el afiliado siga siendo el referente en el PP de Bizkaia y hoy por hoy, consideramos que no es así", ha señalado el ex portavoz del Ayuntamiento del PP de Bilbao.

Según ha detallado, la candidatura que lidera es "muy coral, de mucha gente que entendía que las cosas no iban bien, que la deriva por la que discurría el PP de Bizkaia nos estaba abocando prácticamente a la desaparición y a la irrelevancia". "La Dirección actual no ha tenido la sensatez de integrar en las estructuras de partido a elementos que le pudieran alertar sobre la deriva suicida iniciada", ha apuntado.

"No tengo muy claro cuál es el ideario de mi partido a día de hoy, el que representa por lo menos la dirección provincial actual. Si entiendo que nosotros somos de otra jaez. Nosotros somos más autonomistas provincialistas, foralistas, cupo, concierto. Hay que tener muy claro que nosotros somos los interlocutores con Madrid". "¿Referente? Bizkaia ¿Interlocutor? Bizkaia. Quizá más autonomista, más foralista que los otros. En los otros yo no he visto postura, pero no la he visto en 4 años. Yo según nos presentamos ya estoy por lo menos intentando definir unas líneas de actuación", ha señalado el candidato del PP.

Ambos bandos se han lanzado ofertas. Según ha apuntado Eguíluz, desde la candidatura de la hasta ahora presidenta de los populares en Bizkaia se les ha ofrecido que sigan ocupando sus cargos institucionales, que Raquel González siga siendo presidenta del PP en el territorio vasco y que el secretario general sea pactado. Una oferta que ha tildado de "poco generosa".

"Nuestra oferta es en una especie de bicefalia, las primeras posiciones de la nueva ejecutiva se comprometen a no ocupar ningún cargo institucional. Los que vamos a estar en las primeras posiciones renunciamos a cualquier cargo institucional y por supuesto al sueldo que ello representa, el resto no porque si ya tiene que haber relevos, tiene que haber banquillo. Ellos, los que ocupan puestos institucionales, no van a ser molestados, van a ser dejados a su libre albedrío durante el próximo año y pico. Y después de ese año y pico nos reunimos la regional, si en algún sitio es requerido que venga alguien de Génova y entre todos decidimos si esas personas que hoy en día ocupan puestos institucionales en un sistema meritocrático han funcionado y por tanto tienen que ser revaliadadas o removidas", ha explicado.

Congreso extraordinario en lugar de ordinario

Por otro lado, desde la candidatura de Luis Eguíluz se han presentado alegaciones al congreso, cuestionando que sea extraordinario en vez de ordinario que, entre otras cosas, ha recordado, supone que "hay una ponencia política y se habla de ideología y de orientación política mientras que si es extraordinario solamente hay una mera comunicación sin discusión".

Eguiluz ha criticado que, por primera vez, el congreso vaya a ser por compromisarios, en vez de asambleario "como ha sido siempre los congresos en el País Vasco y en las distintas provincias" y se ha preguntado "por qué va a ser por compromisarios en Bizkaia y, sin embargo, van a ser asamblearios, es decir un afiliado un voto, en Álava y en Gipuzkoa".

También han criticado el hecho de que se tenga que pagar una cuota. "Denunciamos el hecho de que nunca se ha obligado a pagar una cuota en el Partido Popular de Bizkaia porque entendíamos que el grado de compromiso del afiliado era muy superior al que suponía el mero pago de cuotas. Pensad en nuestros afiliados cuando van a una mesa electoral de apoderados o interventores, cuando van como nuestros representantes en barrios o pueblos y son señalados por el resto", ha señalado.

Tras lamentar que su candidatura no ha tenido acceso a ningún listado para la recogida de avales lo que ha "complicado mucho" su trabajo, Luis Eguiluz ha avanzado que pedirán amparo al comité de garantías y libertades nacional y regional.