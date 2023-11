Mendia cree que las empresas no están cerradas a reducir la jornada laboral, pero “necesitan que se las ilumine”

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, cree que las empresas vascas no están cerradas a reducir la jornada laboral, pero “necesitan que se las ilumine”. Mendia ha defendido en una comparecencia en el Parlamento Vasco el proceso que está desarrollando su departamento para llevar a cabo un programa piloto de cara a poder implantar en diversos sectores productivos la jornada laboral de cuatro días sin reducción de sueldo. La consejera ha puesto en valor la necesidad de llevar a cabo esta especie de prueba para que las empresas puedan ver las ventajas de la aplicación de esta merma del tiempo de trabajo. “Las empresas necesitan que se las ilumine”, ha señalado en referencia a que es preciso que vean las ventajas que puede tener para sus negocios y ha recordado que allí donde se ha implantado ha aumentado la productividad de los trabajadores.

Idoia Media respondía a una interpelación del parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández, sobre las medidas a adoptar por parte del departamento de Trabajo y Empleo para reducir la jornada laboral. La intervención tanto de Fernández como de la propia consejera ha servido para defender el acuerdo para reducir la jornada laboral suscrito por el PSOE y Sumar en el marco de los acuerdos para formar el Gobierno de España, y que marca una futura reducción de la jornada por ley de las 40 horas actuales a las 37,5. Un acuerdo que ha sido criticado por los empresarios y que, según ha recordado el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU el PNV ha restado importancia por sus efectos para Euskadi, donde muchos convenios recogen ya una jornada menor, una cuestión que la consejera no ha querido entrar a valorar.

Aunque Hernández ha considerado que el programa piloto “no es suficiente” para conseguir la reducción de la jornada, Mendia ha insistido en que la jornada laboral de cuatro días en Euskadi tiene que partir del acuerdo entre sindicatos y empresarios, ya que la normativa laboral están en manos de las Cortes Generales. Y en ese ámbito de conseguir un acuerdo entre ambas partes se enmarca el programa piloto al que se podrán sumar empresas de forma voluntaria. “Y estamos trabajando con quien ha querido hacerlo”. En este sentido, ha recordado que cuando se presentó el proyecto por parte del Ejecutivo, la patronal vasca señaló que era una cuestión que no estaba entre sus prioridades y que por la parte sindical sólo se han sumado CCOO y UGT. “Uno no se ha interesado en participar y el otro ni ha contestado”, ha dicho la consejera en relación a LAB y ELA. “Hay que ver si se puede generalizar en Euskadi la semana laboral de 32 días, pero con acuerdo”, ha señalado Mendia, porque “las empresas no son el enemigo”.

El acuerdo entre sindicatos y patronal y la ausencia de competencias necesarias le ha servido también a Idoia Mendia para justificar que no se pueda hacer nada más para subir el salario mínimo interprofesional en Euskadi por encima de la cuantía que marca el Estado, que promover que se lleguen a pactos en la negociación colectiva en este sentido.

El parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez ha exigido que el Gobierno vasco sea más “proactivo” para que el Salario Mínimo Interprofesional ascienda a 1.400 euros, la cuantía que entiende que debería tener de acuerdo con el coste de la vida en Euskadi. Rodríguez ha señalado a Mendia que el Gobierno debería llevar a cabo estudios para determinar el coste que supondría y cómo afectaría a los convenios vascos. Además ha emplazado al Ejecutivo establecer ese mínimo en la contratación pública a través de cláusulas en las adjudicaciones.

“No habría inconveniente en hacer los estudios”, ha indicado Mendia, pero ha recordado que son los agentes sociales los que deberían negociar esta subida del SMI en Euskadi.