La mitad de los abusos sexuales a menores en Euskadi son en la familia: “Hay mas violencia de la que pensamos”

“En nuestros países, se esconde, se guarda en la familia, no se habla, lo ponemos muy ideal pero mucho se esconde. Hay mas violencia de la que pensamos y vemos”, lamenta una víctima de violencia en la infancia en Euskadi. “No puedes afrontar la vida igual que quien no ha sufrido maltrato. No tienes las mismas oportunidades. Avanzas arrastrándote”, asegura otra. “Lo mejor es grabarlo para que luego te crean, porque si no una persona adulta igual no te cree”, recomienda una tercera. Los tres son testimonios de menores que han sufrido maltrato recogidos para elaborar “La estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y adolescencia (2022-2025)”.

Según el informe, en 2020 la Ertzaintza identificó 664 niñas, niños y adolescentes de Euskadi víctimas de violencia dentro de su ámbito familiar. Estos casos suponían un 68,9% más que los registrados en 2016. El documento desglosa los distintos tipos de violencia que sufren los menores, entre ellos, la violencia sexual. En este sentido advierte de que “algunos registros de 2020 indican que uno de cada dos casos de abusos sexuales se produce en el entorno familiar del menor”. Además, se estima que sólo en torno a un 2% de los casos de abuso sexual se conocen en tiempo real, cuando el abuso se está perpetrando. En los casos concretos de violencia sexual, el 80,6% son niñas o mujeres adolescentes y se trata de un delito que ha crecido un 61% entre 2016 y 2019, según los últimos datos que recoge el documento, que incluye un apartado sobre “violencia institucional” en el que concluye que en torno a un 70% de los casos de violencia sexual que entran en el sistema legal nunca llega a juicio oral.

“La violencia física no es la única que existe. También existen otros tipos de violencia igual de dañinas”, indica otra de las menores afectadas. “No todo el mundo tiene la capacidad de pedir ayuda, y cuando pides ayuda si no te atienden es otro mazazo”, reconoce una más. Y así hasta recoger una decena de testimonios de violencia que abarcan desde la violencia física hasta la psicológica, el acoso escolar o la violencia en las redes sociales. “Te pueden decir de todo por las redes sociales y luego no sabes ni quien es quien te esta diciendo eso, si tienes la autoestima baja y te afecta, estas perdida. Si no eres perfecto o perfecta te critican”, lamenta otra víctima.

Con motivo de que este martes, 25 de abril, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Nerea Melgosa ha inaugurado la jornada 'Todos los sentidos contra la violencia infantil y adolescente: promoción de derechos y prevención', en la que un centenar de expertos han debatido sobre estas situaciones y sobre qué hacer para evitar que ocurran. Durante su discurso, Melgosa ha reafirmado el compromiso de Euskadi “con la erradicación de la violencia hacia la infancia y adolescencia”.

“La Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y adolescencia, las adhesiones que ha tenido y el trabajo desarrollado en este último año permite al Gobierno vasco que hoy en Euskadi estemos más preparados para prevenir todas las formas de violencia, también para detectar con mayor precocidad e intervenir tempranamente sobre las situaciones de violencia; para ofrecer mayor integralidad en la atención y protección, para reparar todos los daños causados; y también, para mejorar la colaboración entre instituciones y para avanzar hacia la consolidación de la colaboración y cooperación de nuestro entramado institucional”, ha recalcado la consejera.

“Apostamos por un sistema interinstitucional que conozca más y mejor la realidad, que genere conocimiento, que mejore de forma permanente y brinde una atención de calidad a las y los menores”, ha señalado la consejera que ha destacado que “cada institución que interactúa con niños, niñas y adolescentes lo hace en el marco de sus competencias y cumpliendo con las funciones que le encomienda la ley”. “Cada una tiene sus propios planes y otros documentos de referencia en los que recoge el conjunto de las acciones que lleva a cabo, también para hacer frente al maltrato”, ha reconocido para luego añadir que los Departamentos de Educación, Salud e Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, además de las tres diputaciones forales, los ayuntamientos de las tres capitales vascas y Sareen Sarea, entre otros agentes, “ya se han adherido” a la Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y adolescencia.

El 116 111 es el número de teléfono de atención a la infancia y la adolescencia. Es una llamada gratuita, anónima y que no deja rastro en la factura.