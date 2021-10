Una nueva ponencia en el Parlamento Vasco establecerá las bases de la futura ley educativa de Euskadi

El Parlamento Vasco ha acordado este jueves la constitución de una ponencia que permita definir las bases para alcanzar un "amplio acuerdo" sobre el futuro sistema educativo vasco, en la que participen expertos, agentes sociales y responsables de las administraciones. Sus conclusiones se remitirán al Departamento de Educación para que "constituyan la base" de la futura Ley de Educación de Euskadi, informa Europa Press.

El debate lo ha originado PP+Cs, que ha llevado a la Cámara vasca una moción sobre la defensa de la libertad de elección del modelo educativo por parte de las familias. La coalición de derechas solicitaba que en el futuro proyecto de ley de Educación se garantizase "de manera real y efectiva" en la red pública la libertad de elección de las familias del idioma en el que estudian sus hijos y que se "refuerce" la red concertada.

Sin embargo, por las mayorías existentes, el texto que ha salido adelante es una enmienda totalmente diferente acordada entre los grupos que apoyan al Gobierno -PNV y PSE-EE- y EH Bildu y que también ha contado con el voto positivo de Elkarrekin Podemos-IU, mientras que PP+Cs se ha abstenido. La parlamentaria de Vox no ha participado ni en la votación ni en el debate quejosa de la supuesta discriminación que recibe en el reparto de tiempos y temas.

La resolución acuerda la constitución de una ponencia en el marco de la comisión de Educación que permita definir las bases para alcanzar un "amplio acuerdo". Participarán mediante comparecencias públicas, entre otros, expertos, agentes sociales y responsables de las administraciones. Se da la circunstancia de que el propio proceso legislativo ya contempla un formato similar. No obstante, estos trabajos se remitirán al Departamento de Educación antes de que presente la ley educativa para que constituyan su base.

En el debate, el parlamentario de PP+Cs José Manuel Gil -el único ya de Ciudadanos- ha pedido al Gobierno que aclare cuál va a ser el enfoque en el que están trabajando en la próxima Ley de Educación, particularmente en torno a una supuesta "imposición del euskera" y sobre la red concertada. "Hoy los padres no pueden elegir el modelo lingüístico en el que estudian sus hijos por la falta de oferta. El 98% de los colegios públicos no ofertan el modelo A. Y si no hay oferta, no nos engañemos, no hay libertad real de elección", ha asegurado Gil dirigiéndose al consejero de Educación, Jokin Bildarratz.

Gil ha defendido que "a las puertas" de una nueva ley "es el momento de escuchar sin prejuicios" y ha criticado que la transacción aprobada "muestra la cercanía y su predisposición" de los grupos en el Gobierno a pactar "preferentemente" con EH Bildu, por lo que le ha pedido que "no olvide integrar los puntos de vista" de PP+Cs. "La educación no puede ser un instrumento de implantación de ideologías partidistas, sino la herramienta más valiosa que tenemos para construir un futuro de convivencia, de modernidad, de progreso y de democracia", ha subrayado.

La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha subrayado la disposición del Ejecutivo a acordar la nueva Ley de Educación afirmando que "no es cuestión de preferencias" y ha afirmado que con la ponencia propuesta se van "limar aristas". "Con EH Bildu, pero también con usted, estamos dispuestas, señor Gil. Por eso queremos abrir este proceso", ha señalado dirigiéndose a PP+Cs. Arrizabalaga ha insistido en la necesidad de contar con un órgano como la ponencia parlamentaria para "escuchar, para debatir y tomar en consideración las aportaciones de las personas expertas en materia de educación".

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha afirmado que el sistema educativo vasco tiene "diferentes velocidades, es segregador" algo que considera "inaceptable". "Nuestro sistema perpetúa la segregación por lugar de nacimiento y la segregación socioeconómica. Tenemos que acabar con esto antes de que sea tarde, para evitar también una fractura social más allá de la fractura educativa", ha reclamado.

Para Arrese, "es el momento de abordar el reto del acuerdo educativo" y ha subrayado que su formación tiene una propuesta llamada 'Hacia un sistema educativo público soberano' para "alcanzar consensos firmes y amplios que definan las bases de la educación vasca para las próximas décadas". "Con sinceridad, con voluntad y con buena disposición, daremos el resto, daremos todo lo que tenemos para lograr un gran acuerdo de país", ha subrayado.

"Numéricamente, sería posible [el pacto educativo] entre los miembros simplemente del Gobierno, PSE-EE y PNV, pero precisamente por la enorme importancia que tiene una ley de educación, es importante conseguir el máximo consenso posible. Consenso al que le animo a que ustedes se sumen también", ha invitado a Gil el socialista José Antonio Pastor. Ha insistido en que un pacto educativo "no se plantea ni se soluciona a base de mociones ni de proposiciones no de ley en el Parlamento, sino que "lo que se trata es buscar un lugar de encuentro, un lugar común en el que todos seamos capaces de volcar lo mejor de nosotros mismos". "Por eso hemos presentado esta enmienda en la que se aboga por constituir una ponencia que empiece desde ya a tramitar, a discutir, a acordar cuál va a ser el futuro de la educación de nuestros hijos e hijas", ha explicado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha criticado que su formación no ha sido "invitada" en el proceso que se ha llevado hasta ahora, "hasta conocer algunos de los platos principales del cóctel que estaban negociando entre el PNV y EH Bildu" pero ha mostrado la disposición de su grupo a "participar hasta el final" alertando de que "nadie tenga prisa en cerrar un acuerdo, que nadie quiera pasar de puntillas por debates incómodos, que nadie tenga miedo a mancharse, que nadie tenga miedo a abrir las puertas de esta ponencia a la sociedad, a la comunidad educativa". "No es una cuestión de celos, ni siquiera es una cuestión de ese poliamor político que se ha puesto de moda en Euskadi en las últimas semanas. Vamos a participar porque la educación en Euskadi afronta unos retos, unas ventajas, pero también una mochila lo suficientemente grande como para saber cuál es nuestro papel y el papel que le toca a Elkarrekin Podemos-IU en este debate", ha insistido.